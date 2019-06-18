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Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi. Organizasyonda 1. ön eleme turu maçları, 9-10 ile 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu kuraları çekildi

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine, 1. ön eleme turundan 32 takım katıldı.

Organizasyonda 1. ön eleme turu maçları, 9-10 ile 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Nomme Kalju (Estonya) - Şkendiya (Kuzey Makedonya)

Süduva (Litvanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Ararat-Armenia (Ermenistan) - AIK (İsveç)

Astana (Kazakistan) - CFR Cluj (Romanya)

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)

Celtic (İskoçya) - Saraybosna (Bosna Hersek)

Sheriff (Moldova) - Saburtalo (Gürcistan)

F91 Dudelange (Lüksemburg) - Valletta (Malta)

Partizani (Arnavutluk) - Karabağ (Azerbaycan)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Sutjeska (Karadağ)

Linfield (Kuzey İrlanda) - Rosenborg (Norveç)

Valur Reykjavik (İzlanda) - Maribor (Slovenya)

Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Riga (Letonya)

The New Saints (Galler) - Ön eleme turunu kazanan takım

HJK Helsinki (Finlandiya) - HB Torshavn (Faroe Adaları)

BATE Borisov (Belarus) - Piast Gliwice (Polonya)

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