Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli oldu: Ölüm grubuna düştü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının kura çekimi, bugün İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi. Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir'in 4'üncü torbadan girdiği kura çekiminde İstanbul ekibinin rakipleri belli oldu. H Grubu'na düşen İstanbul Başakşehir bu grupta, Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere) ve Leipzig (Almanya) ile eşleşti.
20 Ekim’de başlayacak olan grup aşaması, 9 Aralık’ta sona erecek. Turnuvanın finali ise 29 Mayıs’ta oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 gruptaki takım dağılımı şu şekilde:
A GRUBU: Bayern Münih (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Lokomotiv Moskova (Rusya)
B GRUBU: Real Madrid (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Inter (İtalya), Mönchengladbach (Almanya)
C GRUBU: Porto (Portekiz), Manchester City (İngiltere), Olympiakos (Yunanistan), Marsilya (Fransa)
D GRUBU: Liverpool (İngiltere), Ajax (Hollanda), Atalanta (İtalya), Midtjylland (Danimarka)
E GRUBU: Sevilla (İspanya), Chelsea (İngiltere), Krasnodar (Rusya), Rennes (Fransa)
F GRUBU: Zenit (Rusya), Borussia Dortmund (Almanya), Lazio (İtalya), Club Brugge (Belçika)
G GRUBU: Juventus (İtalya), Barcelona (İspanya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Ferencvaros (Macaristan)
H GRUBU: PSG (Fransa), Manchester United (İngiltere), Leipzig (Almanya), İstanbul Başakşehir (TÜRKİYE)
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