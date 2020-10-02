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Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli oldu: Ölüm grubuna düştü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda yer alacak olan İstanbul Başakşehir'in rakipleri Paris Saint-Germain, Manchester United ve Leipzig oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri belli oldu: Ölüm grubuna düştü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının kura çekimi, bugün İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi. Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir'in 4'üncü torbadan girdiği kura çekiminde İstanbul ekibinin rakipleri belli oldu. H Grubu'na düşen İstanbul Başakşehir bu grupta, Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere) ve Leipzig (Almanya) ile eşleşti.

20 Ekim’de başlayacak olan grup aşaması, 9 Aralık’ta sona erecek. Turnuvanın finali ise 29 Mayıs’ta oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 gruptaki takım dağılımı şu şekilde:

A GRUBU: Bayern Münih (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Lokomotiv Moskova (Rusya)

B GRUBU: Real Madrid (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Inter (İtalya), Mönchengladbach (Almanya)

C GRUBU: Porto (Portekiz), Manchester City (İngiltere), Olympiakos (Yunanistan), Marsilya (Fransa)

D GRUBU: Liverpool (İngiltere), Ajax (Hollanda), Atalanta (İtalya), Midtjylland (Danimarka)

E GRUBU: Sevilla (İspanya), Chelsea (İngiltere), Krasnodar (Rusya), Rennes (Fransa)

F GRUBU: Zenit (Rusya), Borussia Dortmund (Almanya), Lazio (İtalya), Club Brugge (Belçika)

G GRUBU: Juventus (İtalya), Barcelona (İspanya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Ferencvaros (Macaristan)

H GRUBU: PSG (Fransa), Manchester United (İngiltere), Leipzig (Almanya), İstanbul Başakşehir (TÜRKİYE)

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