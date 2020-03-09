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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları 10 Mart Salı günü başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselecek takımlar, 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerindeki karşılaşmaların ardından belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:

10 Mart Salı: 

Valencia (İspanya) - Atalanta (İtalya) (1-4)

Leipzig (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (1-0)

11 Mart Çarşamba:

Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (0-1)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya) (1-2)

17 Mart Salı:

Juventus (İtalya) - Olympique Lyon (Fransa) (0-1)

Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (2-1)

18 Mart Çarşamba:

Bayern Münih (Almanya) - Chelsea (İngiltere) (3-0)

Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya) (1-1)

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