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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 14.00'te Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu eşleşmeleriyle başlayacak ve aynı anda kazananların oynayacağı yarı final eşleşmeleri de belli olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek.

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 14.00'te Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu eşleşmeleriyle başlayacak ve aynı anda kazananların oynayacağı yarı final eşleşmeleri de belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan sekiz takımdan üçü İngiltere temsilcisi. Premier Lig'de liderliğini sürdüren Manchester City'in yanı sıra, Ozan Kabak'lı Liverpool ve Chelsea kuraya katılacak.

Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İspanya'dan Real Madrid, Fransa'dan Paris Saint Germain ve Portekiz'den Porto takımı kura çekiminde yer alacak.

Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak.

2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde de kura heyecanı
Avrupa Ligi'ndeki çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi ise yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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