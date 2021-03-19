Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak.
2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Manchester City - Borussia Dortmund
Porto - Chelsea
Bayern Münih - Paris Saint-Germain
Real Madrid - Liverpool
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Bayern Münih - Paris Saint-Germain / Manchester City - Borussia Dortmund
Real Madrid - Liverpool / Porto - Chelsea
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