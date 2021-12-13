Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleşti. Messi ile Ronaldo yeni takımlarıyla son 16 turunda kozlarını paylaşacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekiminde biribirinden zorlu eşleşmeler oluştu.

Kura çekiminde Lionel Messi'li Paris Saint Germain ile Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ın eşleşmesi dikkat çekti.

Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.

İşte son 16 turu eşleşmeleri:

Benfica - Real Madrid

Villarreal - Manchester City

Atletico Madrid - Bayern Münih

Salzburg - Liverpool

İnter - Ajax

Sporting Lizbon - Juventus

Chelsea - Lille

PSG - Mancheste United