Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekiminde biribirinden zorlu eşleşmeler oluştu.
Kura çekiminde Lionel Messi'li Paris Saint Germain ile Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ın eşleşmesi dikkat çekti.
Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.
İşte son 16 turu eşleşmeleri:
Benfica - Real Madrid
Villarreal - Manchester City
Atletico Madrid - Bayern Münih
Salzburg - Liverpool
İnter - Ajax
Sporting Lizbon - Juventus
Chelsea - Lille
PSG - Mancheste United
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