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Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev, Ferencvaros ve Olympiakos gruplara kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda play-off turunu geçen 3 takım, adlarını gruplara yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev, Ferencvaros ve Olympiakos gruplara kaldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşı, 3 karşılaşmayla başladı.

Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Macaristan'ın Ferencvaros ve Yunanistan'ın Olympiakos takımları, play-off turunu geçerek turnuvada grup aşamasına kaldı.

Sonuçlar
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Gent (Belçika): 3-0 (2-1)

Ferencvaros (Macaristan) - Molde (Norveç): 0-0 (3-3)

Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0 (0-2)

Kaynak: Haber Kaynağı
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