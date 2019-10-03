  • BIST 104.669
  • Altın 274,659
  • Dolar 5,7001
  • Euro 6,2456
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup aşamasının ikinci haftası 8 maçla sona erdi.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup aşamasının ikinci haftası 8 maçla sona erdi. 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun grup aşamasında ikinci hafta, E, F, G ve H gruplarında yapılan 8 maçla tamamlandı.

Gecenin öne çıkan maçında Barcelona, sahasında Inter'i ağırladı. İtalyan ekibinin 2. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta Barcelona, 58. dakikada Luis Suarez ile beraberliği yakaladı.

84. dakikada Uruguaylı yıldızı Suarez ile bir gol daha bulan Barcelona, rakibini 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Inter, bu sezon oynadığı resmi maçlarda ilk kez mağlup oldu.

Anfield Road'da gol düellosu

Son şampiyon Liverpool, sahasında Salzburg'u 4-3 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Sadio Mane, Andrew Robertson ve Muhammed Salah'ın golleriyle 3-0 öne geçen Liverpool'a konuk takım Hee-Chan Hwang, Takumi Minamino ve Erling Haland ile yanıt vererek skoru 3-3'e getirdi.

69. dakikada Salah ile bir gol daha bulan Jurgen Klopp'un öğrencileri, seyircisi önünde sahadan üç puanla ayrıldı.

Milli futbolculardan Zeki Çelik'in ilk onbirde, Yusuf Yazıcı'nın yedek başladığı maçta Fransız ekibi Lille, sahasında İngiliz temsilcisi Chelsea ile karşılaştı.

Londra ekibinin genç yıldızı Tammy Abraham ile 22. dakikada öne geçtiği maçta Lille, 33. dakikada Victor Osimhen ile beraberliği yakaladı.

Chelsea, 77. dakikada Willian'ın attığı golle rakibini 2-1 yendi ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Yusuf Yazıcı, 62. dakikada Jonathan Ikone'nin yerine oyuna girdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

Genk (Belçika) - Napoli (İtalya): 0-0

Slavia Prag (Çekya) - Borussia Dortmund (Almanya): 0-2

Liverpool (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 4-3

Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya): 2-1

Leipzig (Almanya) - Olympique Lyon (Fransa): 0-2

Zenit (Rusya) - Benfica (Portekiz): 3-1

Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere): 1-2

Valencia (İspanya) - Ajax (Hollanda): 0-3

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray PSG'ye mağlup oldu02 Ekim 2019 Çarşamba 09:42
  • Galatasaray Avrupa'da 281. maçına çıkıyor01 Ekim 2019 Salı 11:42
  • Galatasaray'ın rakibi PSG30 Eylül 2019 Pazartesi 10:22
  • Beşiktaş'ta kötü gidiş sürüyor30 Eylül 2019 Pazartesi 10:21
  • Başkent derbisinde kazanan MKE Ankaragücü30 Eylül 2019 Pazartesi 09:35
  • Rusya'da zafer Hamilton'ın29 Eylül 2019 Pazar 17:26
  • Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi29 Eylül 2019 Pazar 15:46
  • Dev derbide gol sesi çıkmadı29 Eylül 2019 Pazar 08:59
  • Dilmen'den derbinin ardından ağır eleştiri29 Eylül 2019 Pazar 08:58
  • Dev derbinin muhtemel 11'leri28 Eylül 2019 Cumartesi 08:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti