  • BIST 2.102,35
  • Altın 811.99547
  • Dolar 14.2354
  • Euro 16.0429
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 15 °C
»

Şampiyonlar Ligi'nde kura skandalı: Tekrar kararı alındı

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasının tekrarlanacağını açıkladı.
Şampiyonlar Ligi'nde kura skandalı: Tekrar kararı alındı

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasının tekrarlanacağını açıkladı.

Ne oldu?

Manchester United kurada kendi grubundan çıkan Villarreal’le 'yanlışlıkla' eşleşince, kura çekimi yeniden yapıldı. Tekrarlanan kura çekiminde torba karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu.

Kura doğru işleseydi Manchester United’ın muhtemel rakibi olacak olan Atletico Madrid duruma itiraz etti.

Eşleşmeler şöyleydi:

Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya)
Villarreal (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
Salzburg (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)
Inter (İtalya) - Ajax (Hollanda)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Juventus (İtalya)
Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa)
Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş'ın görüştüğü sürpriz teknik adam13 Aralık 2021 Pazartesi 10:20
  • Hakeme kafa atan futbolcunun sözleşmesi feshedildi13 Aralık 2021 Pazartesi 09:49
  • Hikmet Karaman: Fevkalade üzgünüm12 Aralık 2021 Pazar 23:21
  • Fenerbahçe kafilesi Gaziantep’te12 Aralık 2021 Pazar 21:24
  • Galatasaray kafilesi Sivas'ta12 Aralık 2021 Pazar 19:28
  • Alsancak Mustafa Denizli Stadı futbolseverlerle tekrar buluştu11 Aralık 2021 Cumartesi 15:25
  • Adana Demirspor yarın Giresunspor'u konuk edecek11 Aralık 2021 Cumartesi 12:15
  • UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Eljif Elmas11 Aralık 2021 Cumartesi 10:20
  • İtalyan spor basını: Lazio Türk duvarını yıkamadı11 Aralık 2021 Cumartesi 10:01
  • NBA'de Rockets'ı Bucks durdurdu11 Aralık 2021 Cumartesi 09:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti