Şampiyonlar Ligi'nde kura skandalı: Tekrar kararı alındı

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasının tekrarlanacağını açıkladı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasının tekrarlanacağını açıkladı.

Ne oldu?

Manchester United kurada kendi grubundan çıkan Villarreal’le 'yanlışlıkla' eşleşince, kura çekimi yeniden yapıldı. Tekrarlanan kura çekiminde torba karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu.

Kura doğru işleseydi Manchester United’ın muhtemel rakibi olacak olan Atletico Madrid duruma itiraz etti.

Eşleşmeler şöyleydi:

Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya)

Villarreal (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

Salzburg (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)

Inter (İtalya) - Ajax (Hollanda)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Juventus (İtalya)

Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere)