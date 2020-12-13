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Şampiyonlar Ligi'nde son 16, Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları yarın çekilecek

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 14.00'te Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleriyle başlayacak. Avrupa Ligi'ndeki son 32 turu kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16, Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları yarın çekilecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi yarın yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 14.00'te Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleriyle başlayacak. Avrupa Ligi'ndeki son 32 turu kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği son 16 turunda torbalar şu şekilde:

Seribaşı takımlar: Bayern Münih, Borussia Dortmund (Almanya), Real Madrid (İspanya), Manchester City, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa)

Seribaşı olmayanlar: Atletico Madrid, Sevilla, Barcelona (İspanya), Borussia Mönchengladbach, Leipzig (Almanya), Porto (Portekiz), Atalanta, Lazio (İtalya)

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını evinde oynayacak. Aynı grup ve ülke takımları, bu turda eşleşemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kurası
Avrupa Ligi grubunu lider bitiren 12 ekip ile Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takımın seribaşı olacağı son 32 turu kurasının torbaları şöyle:

Seribaşı takımlar: Milan, Napoli, Roma (İtalya), Ajax, PSV (Hollanda), Arsenal, Leicester City, Manchester United, Tottenham (İngiltere), Club Brugge (Belçika), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Hoffenheim, Bayer Leverkusen (Almanya), Rangers (İskoçya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Villarreal (İspanya)

Seribaşı olmayanlar: Antwerp (Belçika), Benfica, Braga (Portekiz), Kızılyıldız (Sırbistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Granada, Real Sociedad (İspanya), Krasnodar (Rusya), Lille (Fransa), Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Molde (Norveç), Olympiakos (Yunanistan), Salzburg, Wolfsberg (Avusturya), Slavia Prag (Çekya), Young Boys (İsviçre)

Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını evinde oynayacak. Bu turda aynı grup ve ülke ekipleri ile Rusya ve Ukrayna takımları birbirlerine rakip olamayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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