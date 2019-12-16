Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
İşte İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi neticesinde oluşan eşleşmeler...
Kura çekimi öncesinde UEFA 2020 Şampiyonlar Ligi elçisi Hamit Altıntop açıklamalarda bulundu.
"Son 16 turuna katılmış takımlara başarılar diliyorum, gerçekten gururluyuz güzel bir ev sahipliği yapacağız. UEFA'ya yakın bir şekilde çalışıyoruz, güzel bir deneyim yaşatacağımızı düşünüyorum."
Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund
Manchester City - Real Madrid
Barcelona - Napoli
Valencia - Atalanta
Bayern Münih - Chelsea
RB Leipzig - Tottenham
Juventus - Lyon
Atletico Madrid - Liverpool
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