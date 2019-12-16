  • BIST 111.055
  • Altın 277,315
  • Dolar 5,8348
  • Euro 6,5020
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 11 °C
»

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

İşte İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi neticesinde oluşan eşleşmeler...

Kura çekimi öncesinde UEFA 2020 Şampiyonlar Ligi elçisi Hamit Altıntop açıklamalarda bulundu.

"Son 16 turuna katılmış takımlara başarılar diliyorum, gerçekten gururluyuz güzel bir ev sahipliği yapacağız. UEFA'ya yakın bir şekilde çalışıyoruz, güzel bir deneyim yaşatacağımızı düşünüyorum."

Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund
Manchester City - Real Madrid
Barcelona - Napoli
Valencia - Atalanta
Bayern Münih - Chelsea
RB Leipzig - Tottenham
Juventus - Lyon
Atletico Madrid - Liverpool

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş'ın serisini Malatya bitirdi16 Aralık 2019 Pazartesi 02:07
  • Stancu ikinci baharını yaşıyor15 Aralık 2019 Pazar 14:35
  • Galatasaray - MKE Ankaragücü: 2-215 Aralık 2019 Pazar 09:36
  • Efecan Karaca: Cuma namazından gelmiştim...13 Aralık 2019 Cuma 14:33
  • UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselen takımlar belli oldu13 Aralık 2019 Cuma 10:10
  • Potada derbi heyecanı13 Aralık 2019 Cuma 10:03
  • Galatasaray ile MKE Ankaragücü 97. randevuda13 Aralık 2019 Cuma 09:59
  • Futbolda haftanın programı13 Aralık 2019 Cuma 09:57
  • Başakşehir kazandı ve tarih yazdı13 Aralık 2019 Cuma 05:24
  • UEFA'dan 'Asker selamı' kararı12 Aralık 2019 Perşembe 16:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti