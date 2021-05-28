Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşık 1,8 milyar avroluk final

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu finalinde karşılaşacak İngiliz takımları Manchester City ile Chelsea'nin kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1 milyar 780 milyon avronun üzerinde.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, dünyanın en değerli ligi olarak öne çıkan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de oyuncuların tahmini piyasa değeri 1,03 milyar avro, Chelsea'de ise 779,8 milyon avro oldu.

Manchester City'nin en değerli oyuncuları arasında, 100'er milyon avroluk piyasa değerleriyle Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne ve İngiliz Raheem Sterling öne çıkıyor. 70'er milyon avroluk piyasa değerleriyle Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri ve Phil Foden de takımın en pahalı diğer oyuncuları arasında yer alıyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda rakip ağları 17 kez sarsarak takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'a biçilen bonservis bedeli ise 40 milyon avro.

Chelsea'nin en pahalı oyuncuları Havertz ile Werner

Chelsea'nin geçen sezon başında kadrosuna kattığı Alman oyunculardan Kai Havertz 70, Timo Werner ise 60 milyon avroluk piyasa değeriyle takımın en değerli oyuncuları sıralamasının başlarında yer alıyor.

Bu sezon rakip ağları tüm kulvarlarda 12 kez sarsarak takımın en golcü oyuncusu konumunu Werner ile paylaşan İngiliz santrafor Tammy Abraham ise 40 milyon avroluk değere sahip.