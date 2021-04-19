  • BIST 1.377
  • Altın 460,640
  • Dolar 8,0884
  • Euro 9,7271
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 22 °C
»

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak Avrupa Süper Ligi’nin kurucularının kaderi belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselen ve Avrupa Süper Ligi’nin kurucularından olan Manchester City, Chelsea ve Real Madrid, bu sezonun geri kalanı için Şampiyonlar Ligi’nden ihraç edilebilir.
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak Avrupa Süper Ligi’nin kurucularının kaderi belli oluyor

12 kulübün ortak bildirisi ile kurulan Avrupa Süper Ligi’nin kurucu üyelerinden olan Chelsea, Manchester City ve Real Madrid, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselme başarısı gösterdi. UEFA yönetimi, Avrupa Süper Ligi’nin kurucu üyeleri arasında yer alan bu takımların geleceği ile ilgili olarak Cuma günü toplantı gerçekleştirecek. Alman spor gazetesi BILD’e göre masada iki senaryo var. İlk senaryo, Paris Saint-Germain’in şampiyon ilan edilmesi, diğer senaryo ise yarı finalde yer alan üç Avrupa Süper Lig takımının yerine çeyrek finalde o takımlara elenen Porto, Bayern Münih ve Borussia Dortmund’un yarı finale alınarak yola devam edilmesi.

UEFA İCRA KURULU ÜYESİ SİNYALİ VERDİ

Danimarka Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA İcra Kurulu Üyesi Jesper Moller, DR Sporten’e yaptığı açıklamada 12 Avrupa Süper Ligi kulübünün Cuma günü yapılan toplantıda Şampiyonlar Ligi’nden ihraç edilmesini beklediğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne 36 takım katılacak19 Nisan 2021 Pazartesi 16:34
  • Galatasaray-Trabzonspor maçında Mete Kalkavan düdük çalacak19 Nisan 2021 Pazartesi 16:33
  • Fransa Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Ligi, "Avrupa Süper Ligi"ne karşı çıktı19 Nisan 2021 Pazartesi 14:16
  • İspanya LaLiga 'Avrupa Süper Ligi' kurma girişimini kınadı19 Nisan 2021 Pazartesi 14:16
  • Denizlispor'da teknik direktörlüğe Ali Tandoğan getirildi19 Nisan 2021 Pazartesi 14:15
  • Tottenham'da Jose Mourinho dönemi sona erdi19 Nisan 2021 Pazartesi 14:14
  • Judoda Türkiye, tarihinde üçüncü kez bir Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın madalya birden kazandı19 Nisan 2021 Pazartesi 14:14
  • 'Avrupa Süper Ligi' adıyla kurulan yeni futbol girişimine her sezon 20 takım katılacak19 Nisan 2021 Pazartesi 14:14
  • Futbolda para savaşları başlıyor19 Nisan 2021 Pazartesi 14:13
  • Türk karatesine adanmış bir hayat: Esat Delihasan19 Nisan 2021 Pazartesi 12:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti