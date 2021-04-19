Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak Avrupa Süper Ligi’nin kurucularının kaderi belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselen ve Avrupa Süper Ligi’nin kurucularından olan Manchester City, Chelsea ve Real Madrid, bu sezonun geri kalanı için Şampiyonlar Ligi’nden ihraç edilebilir.

12 kulübün ortak bildirisi ile kurulan Avrupa Süper Ligi’nin kurucu üyelerinden olan Chelsea, Manchester City ve Real Madrid, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselme başarısı gösterdi. UEFA yönetimi, Avrupa Süper Ligi’nin kurucu üyeleri arasında yer alan bu takımların geleceği ile ilgili olarak Cuma günü toplantı gerçekleştirecek. Alman spor gazetesi BILD’e göre masada iki senaryo var. İlk senaryo, Paris Saint-Germain’in şampiyon ilan edilmesi, diğer senaryo ise yarı finalde yer alan üç Avrupa Süper Lig takımının yerine çeyrek finalde o takımlara elenen Porto, Bayern Münih ve Borussia Dortmund’un yarı finale alınarak yola devam edilmesi.

UEFA İCRA KURULU ÜYESİ SİNYALİ VERDİ

Danimarka Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA İcra Kurulu Üyesi Jesper Moller, DR Sporten’e yaptığı açıklamada 12 Avrupa Süper Ligi kulübünün Cuma günü yapılan toplantıda Şampiyonlar Ligi’nden ihraç edilmesini beklediğini söyledi.