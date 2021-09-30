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Şampiyonlar Ligi'nin 'Sheriff'i 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftası 16 karşılaşma ile tamamlanırken, Real Madrid'i deplasmanda mağlup eden Moldova ekibi Sheriff, haftanın sürprizini gerçekleştirdi.
Şampiyonlar Ligi'nin 'Sheriff'i 

Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci hafta, 8 grupta oynanan 16 maç ile sona erdi. Haftanın en dikkat çekici sonucuna ise Moldova ekibi Sheriff imza attı. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i 2-0 mağlup eden Sheriff, geride kalan haftada Real Madrid deplasmanında da 2-1 kazanarak D Grubu'nda ilk 2 haftayı 6 puanla lider kapattı ve dikkatleri üzerine çekti. 

İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YER ALIYOR

1997 yılında kurulan Sheriff tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösterdi. Daha önce 4 kez Avrupa Ligi'nde gruplara kalan ve 2009/2010 sezonunda da Fenerbahçe ile aynı grupta bulunan Moldova ekibi, o sezon Fenerbahçe'ye iki maçta da mağlup olarak grubu 3'üncü sırada bitirmiş ve organizasyona grup aşamasında veda etmişti. Sheriff, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırken ciddi bir eşiği de arkasında bıraktı. Tam 4 ön eleme turu oynayarak gruplara kalma başarısı gösteren Moldova temsilcisi, Avrupa'da bu sezon oynadığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi. 1'inci Ön Eleme Turu'nda Arnavutluk ekibi Teuta'yı, 2'nci Ön Eleme Turu'nda Ermenistan ekibi Alashkert'i, 3'üncü Ön Eleme Turu'nda ise Kızılyıldız'ı eleyen Sheriff, Play-Off Turu'nda ise Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagrep'i eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı. Eleme turları dahil bu sezon Avrupa'da çıktığı 10 maçta 8 galibiyet alan Sheriff, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

ŞİMDİDEN 21.2 MİLYON EURO KASASINA KOYDU

Moldova futbol tarihinde Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma başarısı gösteren ilk takım olan Sheriff, şu aşamaya kadar da ciddi bir gelir elde etmiş durumda. Piyasa değeri 12.3 milyon Euro olan Moldova ekibi, ilk 2 maç sonunda piyasa değerinin neredeyse iki katı kadar para ödülü kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak 15.6 milyon Euro bir gelir elde eden Sheriff, aldığı iki galibiyetle de toplam 5.6 milyon Euro kazandı. Toplamda 21.2 milyon Euro'yu kasasına koyma başarısı gösteren Sheriff, bu anlamda kulüp tarihinin en yüksek gelirini elde etme başarısı gösterdi.

PİYASA DEĞERİ EN DÜŞÜK OLAN TAKIM KONUMUNDA

Sheriff, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yer alan 32 takım arasında piyasa değeri en düşük olan takım konumunda yer alıyor. Transfermarkt verilerine göre 12.3 milyon Euro piyasa değeri olan Moldova ekibi, 184 milyon Euro piyasa değeri olan Shakhtar Donetsk ile 793.5 milyon Euro piyasa geliri olan Real Madrid'i mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON KAPTANLIK YAPAN OYUNCULARI TÜRKİYE'YE TRANSFER OLMUŞTU

Moldova ekibi Sheriff'in geçtiğimiz sezon kaptanlığını yapan Veaceslav Posmac, yaz transfer döneminde TFF 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a transfer olmuştu. Moldova ekibinin 2017-2021 yılları arasında formasını giyen Posmac, geçtiğimiz sezon Sheriff formasıyla 22 maça çıktı. 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise Tuzlaspor formasıyla 6 maçta 90 dakika forma giydi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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