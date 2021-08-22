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Şampiyonlar Mamak’tan çıkar

Mamaklı gençlerin spor tutkusu, Mamak Belediyesi’nin Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda düzenlediği “Spor Şöleni” ile taçlandı. Mamak Belediyesi’nin yaz kurslarına katılan gençler için düzenlenen şölende, 8 bin yetenek hünerlerini sergiledi.
Şampiyonlar Mamak’tan çıkar

14 farklı branşta 8 bin sporcu katıldı

14 farklı branşta gövde gösterisi yapan genç yetenekler, seyircilerin büyük beğenisini topladı.
Spora ve sporcuya yapılan yatırımlarla ilçe genelinde her geçen yıl branş sayısının katlanarak arttığı arttığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki gençlerimizde bu fırsatları iyi değerlendirecek ve Mamak şampiyonlarıyla anılacak” dedi. Şölene Başkan Köse’nin yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Orhan Babuccu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Sporu asla bırakmayın

Gençlerin spora olan ilgisinden mutluluk duyduğunu ifade eden Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel “Okulların açılmasıyla spora ara vermeyin. Kıymetli velilerimiz, çocuklarımız sporunu okulla birlikte ilerletsinler, sporu asla bırakmasınlar” çağrısında bulundu.

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Spor hayatımızın bir parçası

Sporun hem fiziki hem ruhsal sağlığımız açısından önemine dikkat çeken Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci “Spor hayatımızın bir parçası. Bizler de bu bilinçle gençlerimizin ilçe genelinde gerek sanatsal gerekse sportif faaliyetlerini sürdürebileceği yeni olanaklar sunmaya devam ediyoruz” dedi. Şölen sonunda  bireysel ve takım olarak başarı gösteren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Program aile fotoğrafı çekimi ile son buldu.

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