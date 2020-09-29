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Şampiyonlarını ağırladı

Ampute Futbol Türkiye Kupası'nı kazanan Etimesgut Belediyespor Ampute Futbol takımı futbolcu  ve teknik ekibi Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e ziyaret ettiler.
Şampiyonlarını ağırladı

Takım Kaptanı Şehmus Erdinç şampiyonluk kupasını Demirel'e takdim ederek, katkı ve destekleri için teşekkür etti, yeni kupaların da sözünü verdi. Ziyarette Etimesgut Belediyespor Ampute Futbol Takımı Kulübü Başkanı ve belediye başkan yardımcısı Alaattin Sonat ta yer aldı.

DEMİREL: YENİ KUPALAR BEKLİYORUM
Başkan Demirel, kulüp yönetimini, teknik ekibi ve futbolcuları başarılarından dolayı kutlayarak, "Ahlat'tan Türkiye Kupası ile dönmeniz bizleri çok mutlu etti. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. İnşallah bu sezon mücadele edeceğiniz süper ligden de şampiyonluk bekliyorum. Etimesgut Belediyesi olarak hangi alanda mücadele ediyorsak mutlaka hedefimiz başarıdır. Sporda da kültür ve sanatta da bu böyledir. Biz hedefleri olan, başarı çıtası çok yukarılarda olan bir belediyeyiz. Ampute futbol takımızın da bu başarısı gögsümüzü kabarttı, gelecek lig için ve katılacağı turnuvalar için de umut verdi" dedi. Demirel, ampute mili takımının 11 futbolcusunun Etimesgut Belediyesi futbolcularından oluştuğunu da hatırlatarak, "Takımızın başarısı milli takımımızın uluslararası turnuvalarda başarısını da önemli ölçüde etkileyecektir. Bu yönüyle de ampute takımızın her başarısını çok önemsiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

TESİSLEŞME BAŞARI GETİRDİ
Spordaki başarıda tesisleşmenin rolüne işaret ede Başkan Demirel, ampute futbol takımı için Türkiye'nin en kapsamlı yerleşkesi olan Devlet Bahçeli Aile Yaşam Eğitim ve Spor Merkezi'nde çalışma alanı oluşturduklarını ve bu tesisin kulübün başarısını daha da arttırdığını söyledi.

Etimesgut Belediyespor Ampute Futbol TÜakımı, kupanın yarı inal maçında Pendik Belediyesi'ni 5-0, finalde de Şahinböy Belediyespor'u hükmen 3-0 yenerek Türkiye Kupasının sahibi olmuştu. 

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