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Şampiyonluk için Muş'un dik yamaçlarına tırmanıyor

Romanya'da düzenlenen Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 20 yaş altı kadınlarda birinci olan milli sporcu Mihriban Öner, gelecek ay İtalya'da düzenlenecek Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmayı hedefliyor.
Şampiyonluk için Muş'un dik yamaçlarına tırmanıyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşayan Mihriban Öner, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı atletizmde yeni hedefine ulaşmak için ter döküyor.

Kentteki Spor Lisesinde eğitimini sürdüren Mihriban Öner, antrenörleri eşliğinde sabah stadyumda akşamları da Atatürk Ormanları mevkisindeki rampalarda koşarak hazırlıklarını sürdürüyor.

Altın madalya hayalini gerçekleştirmek için her gün 20 kilometre koşan, zorlu yamaçlara tırmanarak kondisyonunu artıran Mihriban, milli takım formasıyla 24 Ağustos'ta İtalya'da Türk bayrağını gönderde dalgalandırmak istiyor.

Milli sporcu Mihriban Öner, yarışmalarda milli takım formasını en iyi şekilde taşımak için çok sıkı antrenmanlar yaptığını söyledi.

Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Mihriban, şöyle konuştu:

"Hedeflerime ulaşmak için dik rampalarda çalışıyorum. 18 Mayıs'ta Romanya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda birinci oldum. Hedefim 24 Ağustos'ta düzenlenecek Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda da aynı dereceyi elde etmek. Yarışmadan sonra Avrupa'da düzenlenecek diğer yarışlarda koşmak istiyorum. Bunun için dağda ve dik rampalarda koşuyorum. İnşallah emeğimin karşılığını alırım. Başarılarımda en büyük destekçim ailem. Her zaman yanımda oldular. Onlara teşekkür ederim."

Sabah erken saatlerde stadyumda 10 kilometre koşup, akşamları da dik rampalara 10 kilometre tırmanarak antrenman yaptığını kaydeden Mihriban Öner, zorlu bir süreç olmasına rağmen antrenörleri eşliğinde çalışmaları aksatmadan yaptığını aktardı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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