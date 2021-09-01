  • BIST 1.474,130
  • Altın 482,79
  • Dolar 8,2950
  • Euro 9,7950
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 19 °C
»

Şampiyonluklarla döndüler

27-28-29 Ağustos tarihleri arasında Kırşehir’de düzenlenen İller Arası 30 Ağustos Zafer Kupası müsabakalarına 17 ilden, 23 kulüp ve yaklaşık 385 sporcu katıldı.
Şampiyonluklarla döndüler

Kırşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kick Boks Zafer Turnuvası tamamlandı. Gölbaşı Belediyesi Spor Kulübü’nün de katıldığı müsabakalardan Gölbaşı sporcuları madalyalar ile döndü. İremsu İpek 60 kg Light Contact Genç Bayan kategorisinde şampiyon, Eray Konca 84 kg Kick Light Büyük Erkekler kategorisinde şampiyon, Yasemin Buse Uzunoğlu 50 kg Light Contact Genç Bayan kategorisinde şampiyon, Didar Şimal Özyazıcı 70 kg Light Contact Genç Bayan kategorisinde şampiyon, İrem Aras + 70 kg  Light Contact  Genç Bayan kategorisinde şampiyon, Vedat Köylü +69 kg Kick Light Yıldız Erkekler kategorisinde şampiyon, Nehir Özbek 65 kg  Kick Light Yıldız Bayanlar  kategorisinde şampiyon, Abdullah Sarı  42 kg Kick Light Yıldız Erkekler kategorisinde şampiyon olurken; Yasincan Köydedurmaz  57 kg   Kick Light Yıldız Erkekler kategorisinde 2. , Uğur Ersoy 63 kg Light Contact Genç Erkekler kategorisinde  2. oldu.

Gölbaşı spor kenti olma yolunda

Müsabakalara katılan ve müsabakalardan madalyalar ile dönen sporcuları tebrik eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Gölbaşı Belediyesi Spor Kulübümüz aldığı başarılar ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Emeği geçen bütün hocalarımıza ve spora gönülden bağlı olan gençlerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Buradan Gölbaşılı gençlerimize de çağrıda bulunmak istiyorum. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” siz geleceğimizin umudu gençlerimiz spora yönelin. Bizler sizlerin her zaman destekçiniziz” dedi. Bu zamana kadar Gölbaşını sporun kenti yapma yolunda önemli adımlar attıklarını da sözlerine ekleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek çok yakında uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacakları Bilardo Kompleksi ile buz pateni ve dağcılık merkezinin de hizmette olacağını duyurdu.

Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Başkanımız Musa Şahin “Gölbaşı Belediye Spor olarak, hedefimiz Gölbaşılı gençlerimizi spora teşvik etmek ve bu yolda başarılar kazanmaktır. Gölbaşını spor kenti yapma yolunda emin adımlar ile yürüyoruz. Bizi her zaman destekleyen Başkanımız Ramazan Şimşek’e teşekkürü borç bilirim” açıklamasında bulundu. 
Türkiye Kick Bocks Milli Takım Antrenörü Mikail Bülbül ise katılım sağlayan tüm antrenör, sporcu, hakem ve idarecilere teşekkürlerini ileterek “Bizlere desteklerini esirgemeyen Gölbaşı Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek ve Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Başkanımız Musa Şahin başkanlarımıza sporcularımız ve şahsım adına teşekkür ederim” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2 bin 765 sokak hayvanı tedavi edildi01 Eylül 2021 Çarşamba 00:30
  • Gümüş atölyesinin altın kadınları01 Eylül 2021 Çarşamba 00:15
  • Kahramankazan'da canlı hayvan pazarı kuruluyor31 Ağustos 2021 Salı 02:30
  • Kahramankazan’da 30 Ağustos coşkusu31 Ağustos 2021 Salı 01:30
  • Gölbaşı'nda masal tadında şölen31 Ağustos 2021 Salı 01:00
  • Cansuyu değerlendirme toplantısı Ankara’da gerçekleşti31 Ağustos 2021 Salı 00:45
  • AŞTİ’nin kapıları sanatçılara açıldı31 Ağustos 2021 Salı 00:30
  • Okullar açılışa hazırlanıyor31 Ağustos 2021 Salı 00:15
  • Kızılcahamam'da yeni eğitim yılına hazırlık30 Ağustos 2021 Pazartesi 02:00
  • Başkan Şimşek'ten yaz okullarına ziyaret30 Ağustos 2021 Pazartesi 01:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti