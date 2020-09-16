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Şampuan kutusu parçalarıyla girdikleri 11 evi soyan 5 kadın tutuklandı

Ankara'da, şampuan kutusu plastikleri ile kapıları açıp girdikleri 11 evden 100 bin TL'lik hırsızlık yapan 5 kadın, polisin takibiyle gözaltına alınıp, tutuklandı.
Şampuan kutusu parçalarıyla girdikleri 11 evi soyan 5 kadın tutuklandı

Kent genelinde ağustos ayında evden hırsızlık olayları artarken, 11 evin soyulma yönteminin benzer olduğu belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, soyulan evlerin bulunduğu çevrede yaklaşık 30 kilometre boyunca 123 ayrı güvenlik kamerasını inceledi. Teknik takip ve inceleme sonucunda şüphelilerin B.U, D.U, C.U, Ç.U ve A.G. adlı kadınlar olduğu belirlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan ve takibe alınan 5 kadın, hırsızlık amacı ile girdikleri bir apartmanda, daire kapısını zorladıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüphelilerin, çeşitli tarihlerde şampuan kutusundan kestikleri sert plastik ile kapılarını açtığı 11 evi soyduğu belirlendi. Yaklaşık 100 bin TL değerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen şüphelilerin, hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra izlerini kaybettirmek için taksiye bindikleri belirlendin. Şüpheli kadınlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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