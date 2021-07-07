Samsun Büyükşehir zabıta memuru ve itfaiye eri alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, çok sayıda memur alacak.
Zabıta Memuru ve İtfaiye eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak.
Sözlü ve uygulamalı sınavlar 06.09.2021-30.09.2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Sınavlar Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/Samsun adresinde yapılacak.
Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ilk defa atanmak üzere zabıta memuru ve itfaiye eri alım ilanının detayları için TIKLAYIN.
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