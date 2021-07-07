Samsun Büyükşehir zabıta memuru ve itfaiye eri alacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, sözlü ve uygulamalı sınavla çok sayıda memur alacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ilk defa atanmak üzere zabıta memuru ve itfaiye eri alım ilanı yayınlandı. İşte başvuru şartları ve tarihleri: