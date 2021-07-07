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Samsun Büyükşehir zabıta memuru ve itfaiye eri alacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, sözlü ve uygulamalı sınavla çok sayıda memur alacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ilk defa atanmak üzere zabıta memuru ve itfaiye eri alım ilanı yayınlandı. İşte başvuru şartları ve tarihleri:
Samsun Büyükşehir zabıta memuru ve itfaiye eri alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, çok sayıda memur alacak. 

Zabıta Memuru ve İtfaiye eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak.

Sözlü ve uygulamalı sınavlar 06.09.2021-30.09.2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. 

Sınavlar Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/Samsun adresinde yapılacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ilk defa atanmak üzere zabıta memuru ve itfaiye eri alım ilanının detayları için TIKLAYIN.

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