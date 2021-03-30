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Samsun Jandarma 352 ton kömür alımı yapacak

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Samsun İl Jandarma Komutanlığı, ısınma amaçlı 352000 kg kömür alımı yapacak.
Samsun Jandarma 352 ton kömür alımı yapacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Samsun İl Jandarma Komutanlığı, ısınma amaçlı 352000 kg kömür alımı yapacak.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 15.04.2021

Alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek ve teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İlan detayları için TIKLAYIN

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