Samsun polisinden fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

SAMSUN'da, sosyal medya üzerinden fuhşa teşvik ile aracılık ve yer temin edenlere yönelik düzenlenen operasyonda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden fuhşa teşvik ile aracılık ve yer temin edenlere yönelik çalışma başlattı. Polis, Samsun ve Antalya'da B.Y. adlı kadın ile S.T. ve M.K.'yi 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Harekete geçen polis ekipleri, sosyal medya hesaplarından haftalık 400 lira karşılığında reklam yaparak gelir elde ettikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, tablet, bilgisayar ve cep telefonlarına el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin, sosyal medyada fotoğraflarını paylaştıkları kadınlara müşteri bulmaya çalıştıkları öğrenildi.