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Samsun'da Alzheimer hastası adam eşini tüfekle vurdu

Samsun’da Alzheimer hastası şahıs, 70 yaşındaki eşini tüfekle kolundan vurarak yaraladı.
Samsun'da Alzheimer hastası adam eşini tüfekle vurdu

Samsun’un Çarşamba ilçesi Gökçeli Mahallesi’nde, Alzheimer hastası olduğu iddia edilen H.B. (65), evde bulduğu tüfekle 70 yaşındaki eşi H.B.’yi kolundan vurdu.

KANLAR İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Kolundan yaralanan yaşlı kadın, yardım istemek için kanlar içinde metrelerce yürüdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaralı H.B.’yi ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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