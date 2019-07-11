Samsun'da araç devrildi

Samsun'da 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu, içindeki 6 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen 15 yaşındaki çocuk, teyzesine ait 55 HJ 521 plakalı otomobili alarak arkadaşları ile gezintiye çıktı.

Otomobil, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Bafra istikametine seyir halindeyken kumsala yuvarlandı. Otomobilin içindeki 6 çocuk yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

3 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan 3 çocuk Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan diğer 3 çocuk ise özel bir hastanede tedavi altına alındı.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 3 çocuğun bilinçlerinin kapalı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.