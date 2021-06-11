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Samsun'da arkadaş kavgası! 3 kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi. Arkadaşlarına tabancayla ateş eden Z.K. ve K.B, olay yerinden kaçarak ilçe merkezindeki güvenlik güçlerine teslim oldu.
Samsun'da arkadaş kavgası! 3 kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kolay Mahallesi Derbent Baraj Gölü kenarında park halinde bulunan karavanda geceyi geçiren 6 arkadaş arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.B, ruhsatsız tabancayla ateş etti. Başından vurulan İsmail V, Mustafa Ö. ve Orhan Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Bu sırada olay yerinden kaçan Z.K. ve K.B, ilçe merkezine giderek güvenlik güçlerine durumu bildirdi. Zanlı O.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı, olayda kullanılan tabancaya el konuldu.

KAYNAK: AA

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