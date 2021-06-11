Samsun'da arkadaş kavgası! 3 kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi. Arkadaşlarına tabancayla ateş eden Z.K. ve K.B, olay yerinden kaçarak ilçe merkezindeki güvenlik güçlerine teslim oldu.