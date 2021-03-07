Samsun'da eski eşini darp eden şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından darp edilen, yüzünde ve kafasında ezikler oluşan kadın hastaneye kaldırıldı. Adalet Bakanı Gül, şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Alınan bilgiye göre, şüpheli İ.Z, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için eski eşi E.M ile buluşmak istedi.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki meydanda buluşan İZ. ve E.M arasında bir süre sonra tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Z eski eşini darbetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan E.M tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kadının yüzünde ve kafasında darp sonucu ezikler oluştuğu öğrenildi.

Şüpheli İ.Z ise Canik Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu tarafından gözaltına alındı.

Bu arada, kadının, çocuğunun gözü önünde darbedilmesi bir cep telefonu kamerasınca kayıt edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Çiftin 3 yıl önce boşandığı öğrenildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise şunlara yer verildi:

"Samsun'un Canik ilçesinde 06.03.2021 tarihinde E.M'nin boşandığı eski eşi İ.Z. tarafından darbedilmesi olayı haber alınır alınmaz derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli İ.Z. savcılık talimatıyla yakalanarak

gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yaşadığı olayın ardından konuşamadığı öğrenilen E.M daha sonra Samsun Eğitim Araştırma Hastanesinde müşahede altına alındı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Eğitim Araştırma Hastanesinde müşahede altında tutulan E.M'yi ziyaret etti.

Hastane Başhekimi Ahmet Şen'den bilgi alan Dağlı ve Kılıç, E.M'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Dağlı, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, konunun takipçisi olduklarını vurguladı.

E.M'nin özel hastanede ilk tedavisinin ardından Eğitim Araştırma Hastanesine getirildiğini ifade eden Dağlı, "Sağlık durumu iyi. Hayati tehlikesinin olmadığını özellikle başhekimimiz ve doktorlar ifade ettiler. Ancak mağdureyi müşahede amaçlı tutmak zorundayız. " dedi.

Dağlı, hayati tehlikenin olmayışının teselli verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kadına şiddete inşallah bundan sonra bu tür vahim olaylara rastlamayız diyoruz. Geçmiş olsun diliyorum. Böyle acı bir olay yaşadık. Şahıs yakalandı. Şu an gözaltında. Adli işlemleri müteakip adli makamlar gereğini yerine getireceklerdir. Olayı vuku bulduğu andan beri Kaymakamımız, ben, Başsavcım tabi ki tıbbi ekipte olayın üzerindeyiz. Takip ediyoruz. Mağdureyi biraz önce gördük. Şu anda konuşamıyor. Hekimlerimizin söylediği yarın gözünü açacak ve daha iyi olacak. "

"Hastamızda şu an için bir hayati tehlike olduğunu söylemeyiz"

Hastane Başhekimi Ahmet Şen de hastanın müşahede altına alındığını belirterek, "Kendisi travmaya maruz kalmış. Kafa travması var. Kafada ödemleri var. Beyinde ve boyunda cerrahilik bir bulgumuz yok. Yüz kemikleriyle ilgili bazı patolojik görüntüler var. Batın içinde herhangi bir organ hasarımız yok. Hastamızda şu an için bir hayati tehlikesi olduğunu söylemeyiz. Bilinci açık. Birkaç gün takip edeceğiz." dedi.

Şen, şiddete tanıklık eden 5 yaşındaki küçük çocuğun aile yakınlarının yanında uyuduğunu ifade ederek, "Onunla ilgili bir şey düşünmüyoruz. Ama ruhsal travma tarafı bundan sonra üzerinde daha çok durulması gereken taraf olacak diye düşünüyorum. Ama travmatik lezyon yok şu anda." diye konuştu.

E.M'nin babası İsmail M. ise gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının sağlık durumunun iyi olmasıyla teselli bulduklarını söyledi. Kızının eski eşinden 2,5 yıl önce ayrıldığını ifade eden İsmail M, "Bize karanlık ne olduğunu bilmiyoruz. Devamlı yapıyor bunu. Devletin bunları salmaması lazım. En ağır cezanın verilmesini istiyoruz. Orada çocuğunun yanında bu hareketi yapıyorsun..." diye konuştu.