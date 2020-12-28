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Samsun’da kardeşlerin silahlı kavgası: 1 yaralı

Samsun’da Sezer Y. (28), iş yerine gidip tartıştığı ağabeyi Adem Y.’yi (33) tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Adem Y. hastaneye kaldırılırken, ekipler kaçan Sezer Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 
Samsun’da kardeşlerin silahlı kavgası: 1 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi 1700’üncü Sokak'ta meydana geldi. Sezer Y., sabah saatlerinde ağabeyi Adem Y.’nin çalıştığı işyerine gitti. Kardeşler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Sezer Y.,  tabancasını çıkartıp, ağabeyi Adem Y.’ye ateş etti. Vücuduna mermi isabet eden Adem Y. yaralanırken, şüpheli kardeşi de kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Adem Y., ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviya alınan Adem Y.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. 

Polis ekipleri, kaçan Sezer Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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