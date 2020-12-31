  • BIST 1.477
  • Altın 454,294
  • Dolar 7,4276
  • Euro 9,0884
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 8 °C
»

Samsun'da Kıbrıs Gazisi, koronavirüse yenik düştü

SAMSUN'un Bafra ilçesinde eşi ile 15 gündür koronavirüs tedavisi gören Kıbrıs Gazisi Sami Duman (67), hayatını kaybetti.
Samsun'da Kıbrıs Gazisi, koronavirüse yenik düştü

Bafra ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Sami Duman ve eşi Nuran Duman (65), koronavirüse yakalandı. Eşi ile hastanede tedavilerine başlanan KOAH hastası Gazi Sami Duman, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Sami Duman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Gazi Sami Duman, ilçenin Örencik Mahallesi’nde koronavirüs önlemleri kapsamında düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene katılan Muharip Gaziler Bafra Temsilcisi Rahmi Şahin, "Kıbrıs 1 ve 2'nci Barış Harekâtı’na fiilen iştirak eden çok iyi ve değerli bir Türk askeri olarak barış ve özgürlük adına savaşan Muharip Gaziler Derneği Asil üyemiz Sami Duman’a Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dilerim. Ayrıca tedavi gören eşi Nuran hanıma da acil şifalar diliyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükçekmece'de denize atlayan kişiyi zabıta kurtardı31 Aralık 2020 Perşembe 16:45
  • İzmir'de yılbaşı ve kısıtlama öncesi marketlerde yoğunluk oluştu31 Aralık 2020 Perşembe 16:43
  • 2020'de Bolu ziyaretçi akınına uğradı31 Aralık 2020 Perşembe 16:42
  • Samsun'da Kıbrıs Gazisi, koronavirüse yenik düştü31 Aralık 2020 Perşembe 16:41
  • Yeni yıla ilk giren Ülke? Yeni yıla hangi Ülke girdi?31 Aralık 2020 Perşembe 14:36
  • Eyyüp Nebi Cami ve Külliyesi ibadete hazır: Ne zaman açılacak? Eyyüp Nebi Cami ve Külliyesi nerede?31 Aralık 2020 Perşembe 14:29
  • Otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 3 yaralı30 Aralık 2020 Çarşamba 23:31
  • Kadıköy'de kadın cinayetleri protestosu30 Aralık 2020 Çarşamba 21:35
  • Direksiyon başında yemek yiyen minibüs şoförüne, 132 lira para cezası30 Aralık 2020 Çarşamba 21:34
  • Niğde sokaklarında 'Korona' yazılı kostümle gezip, uyarıda bulundu30 Aralık 2020 Çarşamba 19:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti