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Samsun'da, koronavirüs izolasyonundaki aile düğüne gitmiş

SAMSUN Sağlık Müdürlüğü'nce kentte koronavirüs nedeniyle evlerinde izolasyonda bulunan kişilerin denetlenmesi için mobil denetim ekipleri kuruldu.
Samsun'da, koronavirüs izolasyonundaki aile düğüne gitmiş

Samsun’da, koronavirüsle mücadele ve tedbir çalışmaları kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından izolasyona alınan kişilerin denetlenmesi için mobil denetim ekipleri kuruldu. Doktorların da yer aldığı 10 ekip, 1 haftada 660 haneye giderek, denetim yaptı. İzolasyon kurallarına uymayan toplam 43 kişi hakkında tutanak tutulup, idari işlem yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, koronavirüsle mücadeleyi topyekun sürdürdüklerini belirterek, "Samsun’da filyasyon ekiplerimizle birlikte yeni oluşturduğumuz mobil denetim ekiplerimiz var. Bunların içinde hekimlerimiz de var. Bu hekimlerimiz evde izolasyonda olması gerekenler ve tedavisini evde olması gerekenlerle ilgili hem değerlendirme hem de denetleme süreçlerine giriyorlar. Evlere gidince hem ilaçlarını veriyorlar hem kontrollerini yapıyorlar gerekirse tetkiklerini yaparak bu süreci bu şekilde götürmeye çalışıyoruz. Tabi evlerde yaptığımız pozitif vakalarımız veya temaslı olup izolasyonda olması gereken vatandaşlarımızı bazen evde bulamıyoruz" diye konuştu. 

TESTİ POZİTİF KİŞİ, ARANINCA 'RESTORANDAYIM' DEMİŞ

Kendilerini hayrete düşürdüğünü belirttiği olayı anlatan Oruç, "Bir ailemiz komple izolasyonda olması gerekirken bir düğüne gitmişler. Tabi biz bunu görünce duyunca hayretler içinde kaldık. Hemen emniyet güçlerimize tutanaklarını tutarak, bildirmiş olduk, gerekli yasal işlemleri başlattık. Yine bir pozitif vakamızın evde olması gerekirken bu kişinin de aradığımızda ‘Restorandayım ben, yemek yiyorum’ dediğini duyunca hayretler içinde kalıyoruz. Bunlarla ilgili de kolluk kuvvetlerimiz gerekli işlemleri yaparak yasal süreci başlatmış olduk” dedi.  

İZOLASYON KURALLARINI İHLAL EDEN 43 KİŞİYE CEZA

İl Sağlık Müdürü Oruç, evlerinde izolasyonda olması gereken kişilerin mutlaka evlerinde kalmaları gerektiğini dile getirerek, “Mobil denetim ekiplerimizi 1 hafta önce kurduk. Şu anda 10 mobil denetim ekibi var. Önümüzdeki günlerde bu sayıyı daha da artıracağız. Merkezde ve büyük ilçelerimizde bu denetimleri artırıyoruz. 660 haneye gitmiştik. Bunlar içinde 43 kişi izolasyon kurallarını ihlal eden tespit ettik. Bunları tutanak altına aldık. Mülki idare amirlerimize gereken yasal işlemlerini başlatmış olduk. Yasal süreç devam ediyor. İzolasyon altındaysanız, evde tedavinizi geçirmek zorundaysanız, evde izole olarak kalmak zorundaysanız lütfen evden çıkmayın. Aile bireylerinizden de uzak durun” diye konuştu.

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