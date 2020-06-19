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Samsun'da maske takma zorunluluğu getirildi

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 Haziran'dan itibaren maske takma zorunluluğu getirildi.
Samsun'da maske takma zorunluluğu getirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplandı. 

Toplantıda kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasına, bu kapsamda ilde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılmasına karar verildi.

Toplantıda 20 Haziran'dan itibaren toplu bulunulan açık ve kapalı alanlar ile park, bahçe, bulvar, cadde ve sokak gibi yerlerde ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanılması, aykırı davrananlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 900 lira idari para cezası uygulanması ve kolluk kuvvetleri ile zabıta tarafından Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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