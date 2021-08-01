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Samsun'da orman yangını

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Kuruçay Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında, 7 hektarlık alan zarar gördü.
Samsun'da orman yangını

Vezirköprü ilçesi Kurucay Mahallesi Kabagöz mevkiinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yayıldı. Ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürüyor. Yangında, 7 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. 

'7 HEKTARLIK ALAN YANDI'

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, "Yangın yaklaşık 7 hektarlık alanda etkili oldu. Ülke geneli yangınlar nedeniyle tedbirlerimizi almıştık. Yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldık. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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