Samsun'da otomobil takla attı: 1 bekçi ölü, 1 bekçi yaralı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkarak şerit ihlali yapan otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Samsun-Ordu karayolu Dikbıyık Mahallesi'nde meydana geldi. Salıpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Seyit Ahmet Sarıoğlu yönetimindeki 55 LR 166 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Ardından şerit ihlali yapan otomobil, karşı yönde Ordu istikametine seyir halinde olan Çiğdem Y. (32) yönetimindeki 26 AEB 421 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada bekçilerin bulunduğu otomobil, takla atarak ters döndü. Yaralanan 2 bekçi, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen bekçi Kurtuluş Çekici, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.