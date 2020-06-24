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Samsun'da özel harekat destekli DEAŞ operasyonunda 12 gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 12 zanlı yakalandı.
Samsun'da özel harekat destekli DEAŞ operasyonunda 12 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde 13 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Özel harekat destekli operasyonda, Irak'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu B.A.A.A, H.D.S.A.M, S.A.F.F, A.A.F.F, F.A.I.I, M.S.A.A, W.J.K.A.L, Y.J.M.A, Y.M.G.G, A.K.A.Q, E.K.M.M. ve F.K.M.M. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

Bir şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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