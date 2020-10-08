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Samsun'da pitbull saldırısına uğrayan Tuğba'ya, 60 dikiş atıldı

SAMSUN’un Havza ilçesinde pitbull cinsi 3 köpeğin saldırısına uğrayan Tuğba Kaplan'ın (12) vücuduna 60 dikiş atıldı. Kaplan, “Çok korktum, koluma ve yüzüme dikişler atıldı. Sırtım ve boynum çok ağrıyor” dedi.
Samsun'da pitbull saldırısına uğrayan Tuğba'ya, 60 dikiş atıldı

Havza ilçesine bağlı Memduhiye Mahallesi'ndeki parkta oynayan Tuğba Kaplan, dün oynamaya gittiği parkın yanındaki bahçede bulunan pitbull cinse 3 köpeğin saldırısına uğradı. Parktaki vatandaşlar tarafından kurtarılan Kaplan, hemen Havza Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tuğba Kaplan’ın boynuna, koluna ve yüzüne toplam 60 dikiş atıldı. Köpeklerin sahibi Yılmaz T. ise gözaltına alındı. Yılmaz T., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 

‘BU KÖPEKLERİ MAHALLEMİZDEN ALIN’

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Tuğba Kaplan, “Sabah kardeşim ve arkadaşımla birlikte parka gittik. Sonra arkadaşım bahçedeki köpekleri gördü ve ‘çok sevimliler, gel sevelim’ dedi. Ben ‘Bakmayalım, eve gidelim’ dedim. Arkadaşım evin kapısını açtı, köpek üzerime doğru geldi. O köpekler beni daha önce de gördü, beni sevmeye geldi zannettim. Bir anda kolumdan ısırdı, beni bahçeye çekti. Yere düşürdü ve göbeğimden ısırdı. Bir dakika falan beni ısırdı, sonra 2 pitbull daha geldi. Onlar da saldırdı. Parkta oturan iki kişi beni kurtardı. Çok korktum. Koluma ve yüzüme dikişler atıldı. Sırtım ve boynum çok ağrıyor. O köpeklerin mahallemizden alınmasını istiyorum. İyi ki kardeşimin de başına bir şey gelmedi. Bu köpekleri mahallemizden alın, bana zarar verdiler, başkalarına da zarar verebilirler. Orası park ve çocuklar, parka gidiyor. Çocuklar köpekleri sevmek istiyor” diye konuştu.

‘BAŞKA ÇOCUKLARIN CANI ACIMASIN, O KÖPEKLER ALINSIN’

Anne Latife Kaplan da “O köpekler toplansın, çocuğumun her yerini ısırdı, yazık değil mi benim çocuğuma? Sabah arkadaşıyla dışarı çıkıp, parka gitti. Parkta arkadaşı, pitbullların kapısını açmış ve köpek, kızıma saldırmış. Küçük kızım eve geldi, ‘Anne, ablamı köpekler boğdu’ dedi hemen parka koştuk. Durumu çok kötüydü, her yerinde dikiş var. Başka çocukların canı acımasın, o köpekler alınsın, çocuklarımıza yazık değil mi? Cezasını versinler, çocuğum acılar içerisinde” dedi.

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