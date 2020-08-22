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Samsun'da şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı

Samsun'un Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde şiddetli yağış etkili oldu.
Samsun'da şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı

Samsun'un Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde gece boyunca devam eden sağanak sonrası çok sayıda iş yeri ve evi su bastı, bazı araçlar sular altında kaldı. 

Çarşamba ilçesinde, ilçe merkezi ve Sanayi Sitesi'nde pek çok iş yeri ve ev su altında kaldı, vatandaşlar iş yerlerine ve evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Bölgede, hasat sonrası kurumaya bırakılan fındıklar da su altında kaldı. Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Salıpazarı ilçesinde de ev ve iş yerlerine dolan su tahliye edilmeye çalışılıyor.

Bölgede yağış aralıklarla devam ediyor. 

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