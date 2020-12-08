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Samsun'da sokaklarda insan yoğunluğu

SAMSUN'un Bafra ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından banka, ATM'ler ve postanelerin önünde kuyruklar oluştu, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.
Samsun'da sokaklarda insan yoğunluğu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Samsun ile ilgili uyarılarına rağmen kentin birçok noktasında yoğunluk devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentte, yine cadde ve sokaklarda kalabalık gözlemleniyor. Yasağın ardından hafta içi banka ve PTT’de işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar, kuyruklar oluşturdu. Bafra ilçesi Tekel Caddesi'nde oluşan kuyruk, bölgedeki esnafın da tepkisine neden oldu. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı kuyruklarda, sırasını kaybetmek istemeyen vatandaşlar, virüs tehlikesine aldırış etmeden yan yana durdu.

Kimsenin kurallara uymadığını söyleyen Mehmet Ekiz, "Kuyruk aldı başını gidiyor. Aslında bu ödemelerle ilgili bir şeyler yapılmalı. Yaşlıların maaşı eve getirilebilir. Sosyal mesafe kuralları da ihlal ediliyor" dedi.

Ekiplerin uyarısına rağmen kimsenin kurallara uymadığını belirten Ünal Akça ise, "Birkaç defa ekipler geldi ve uyarılar yaptılar. Uyarının ardından sosyal mesafe kuralına birkaç dakika uyuldu ama sonra yine kurallar ihlal edildi. Kimse kurallara uymuyor, o nedenle vaka sayısı artıyor. Sosyal mesafe olmadıkça virüs vakaları daha da artar" diye konuştu.

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