Samsun'da su ve sayaç okumaya büyük zam

Samsun'da Büyükşehir Belediyesi su faturalarının sayaç okuma bedeline yüzde 150, içme suyuna da yüzde 25 zam yaptı. Muhalefetin 'bari yüzde 10 olsun' teklifi reddedildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi su faturalarının sayaç okuma bedeline yüzde 150, içme suyuna da yüzde 25 zam yaptı. Zamma CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi karşı çıktı. Muhalefetin 'bari yüzde 10 olsun' teklifi reddedildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Komisyon toplantısında içme suyuna yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 zam yapılmasını öngören madde oy çokluğu ile komisyondan geçerek belediye meclisine havale edildi. Milli gazetenin haberine göre, Saadet Partisi grubu yüzde 25 zam yerine yüzde 10’luk bir zam yapılmasını ve tefe-tüfe oranının aylık olarak zamma eklenmemesini teklif etti. Öneri, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi gruplarının ‘evet’ oyuna rağmen reddedildi.

SASKİ toplantısında "Su ve atıksu tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili teklif maddesi" yaklaşık 2 saat görüşüldü. İçme suyuna yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 zam ve aylık tefe-tüfe oranında zam maddesi konusunda AK Parti ve MHP grubu meclis üyeleri SASKİ'nin çalışabilmesi için hukuki ve gerekli olduğunu savunurken, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi meclis üyeleri ise daha düşük zam tarifesinin uygulanması gerektiği görüşünü dile getirdiler.

BAŞKAN: DAHA ÖNCE YAPILAN İNDİRİM AYLIK 4,5 MİLYON TL'YE MALOLDU

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “SASKİ’nin gündeminde şu anda su fiyatlarıyla ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Bu düzenleme, geçmişte alınmış olan bir indirim kararının SASKİ bütçesine getirdiği çok negatif bir yükün düzenlenmesi şeklindedir. Bu ayarlamadan sonra bile Samsun’daki su fiyatları Türkiye’deki birçok şehrin fiyatlarının gerisindedir. SASKİ’ye aylık 4,5 milyon TL, yıllık da 50 milyon TL gibi bir yük getiren karar alınmıştı. O kararın düzeltilmesini yapıyoruz” dedi.

FİYAT ARTIŞI DEĞİL, DÜZENLEME YAPILMIŞTIR

Komisyonda konuşan SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız ise, şunları söyledi: “2019 yılı bütçemizdeki tarif edilen giderlere göre bütçemizi tekrar belirlediğimizde karşımıza çıkan duruma göre yeni bir tarife oluşturma ihtiyacı duyduk. Bu tarife bir fiyat artışı değil, daha çok olması gereken, reel, güncel bütçe durumuna göre fiyatın gerçekleştirilmesidir. Bütçemizin denk hale gelmesi ve hizmetlerimizin sürdürülebilir halde devam edebilmesi için bu düzenlemenin yapılması gerekir. Mevcut hukuki şartlara uygun olarak düzenleme yapılmıştır.”

BELEDİYENİN BORÇ SORUNU MİLLETE YÜKLENEMEZ

MHP'de istifa eden Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, sosyal medya hesabından su zammına tepki gösterdi. Usta, "Milletin ciddi geçim sıkıntısı çektiği bir dönemde Samsun’da suya %25, sayaç okuma bedeline de %150 zam yapılması son derece yanlıştır. Belediyenin borç sorunu millete yüklenemez. Borç sorunu, Samsun ekonomisi geliştirilerek ve Samsun’un kaynaklarına sahip çıkılarak çözülebilir" yorumunda bulundu.