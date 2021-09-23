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Samsun'da TIR ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da, TIR'la çarpışan kamyonun sürücüsü Erdal K. (48) ile yanındaki Adil G. (60) yaralandı.
Samsun'da TIR ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Samsun- Ankara kara yolunda meydana geldi. Yağmurun etkili olduğu Çakallı mevkiinde Samsun istikametine seyir halinde olan Caferi T.Ç. idaresindeki 34 CIM 897 plakalı TIR, kayarak önce bariyerlere ardından da Erdal K. idaresindeki 55 BDK 63 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 araç da devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Erdal K. ile yanında bulunan Adil G. hafif yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Haber Kaynağı
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