Samsun'da tutuklanan İbrahim Zarap'ın eski eşini daha önce de bıçakla yaraladığı ortaya çıktı

Zarap'ın geçen yıl 17 Ağustos'ta E.M'yi darbedip bıçakla yaraladığı bilgisi, olayla ilgili hazırlanan iddianameye yansıdı.

Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen ve tedavi altına alınan E.M'yi daha önce de "1 liralık kolye" yüzünden çıkan tartışmada darbettiği ve bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli İbrahim Zarap'ın yaralama suçundan yargılandığı ortaya çıktı.

Karşıyaka Mahallesi'nde 6 Mart gecesi 5 yaşındaki kızını götürmek için buluştuğu eski eşi E.M'yi darbeden İbrahim Zarap hakkında E.M'yi 17 Ağustos 2020 tarihinde darbedip bıçakla yaraladığı gerekçesiyle dava açıldığı öğrenildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, E.M'nin ifadesine yer verildi.

E.M. ifadesinde, olay günü konuşmak için eski eşinin ikametine gittiğini belirtti.

İkamete gittiğinde Zarap'ın alkollü olduğunu belirten E.M, konuştukları sırada boynunda bulunan "1 lira" değerindeki kolyeyi gören Zarap'ın sinirlendiğini ifade ederek, şunları anlattı:

"Boynumdaki kolyeyi koparıp gözüme yumruk attı. Kollarıma ve göğüs kısmıma yumruklar vurdu. Balkona kaçtım. Zarap mutfaktan ekmek bıçağı alıp yanıma gelerek, 'seni öldüreceğim, seni keseceğim.' dedi. Bıçağı bana doğru salladı. Bıçak, parmağımı ve göğüs kısmımı hafif şekilde kesti. Karşı apartmanın balkonundan tanımadığım bir bayanın bizi izlediğini görünce 'sakinleşelim' dedim ve birlikte evin içine girdik. Evin içinde de Zarap darbetmeye devam etti. 'Seni keserim, sülaleni keserim' dedi."

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Zarap ise E.M'den "tehdit" suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Savcılık, iddianame çerçevesinde yapılan soruşturmada, raporuna göre sol gözde şişlik ve morarma, şişliğe bağlı görme kısıtlılığı, sağ göğsünde çizik, sol elinde şişlik bulunan E.M'nin beyanlarını doğrulayan ve destekleyen nitelikli yaralanmalardan dolayı Zarap'ın atılı suçlamayı işlediği kanaatine vardı.

İddianamede, Zarap'ın bıçakla yaralama suçundan yargılanması istendi. Müşteki-şüpheli E.M'nin, Zarap'ın kendisine yönelik eylemlerini sona erdirmek ve korkutmak amacıyla kırık cam şişesini eline alarak meşru müdafaa halinde "tehdit" suçunu işlediği ileri sürülen iddianamede, E.M'nin de bu suçtan yargılanması talep edildi.

Karşıyaka Mahallesi'nde 6 Mart'ta gece İbrahim Zarap, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için buluştuğu eski eşi E.M'yi darbetmişti. Başında ve yüzünde ezikler oluşan E.M. hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Zarap "kasten öldürmeye teşebbüs"ten tutuklanmıştı. Eşinden yaklaşık 3 yıl önce boşandığı öğrenilen kadının cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çocuğunun gözü önünde darbedilmesi sosyal medyada tepki çekmişti.