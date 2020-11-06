Samsun'da vakalar arttı, 'kritik eşikteyiz' uyarısı geldi

Samsun'da koronavirüs vaka sayılarında yüzde 40 artış tespit edilmesi üzerine yetkililer, 'kritik eşikteyiz' uyarısı ile dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Samsun Sağlık Müdürlüğü, kentte vaka sayılarının yeniden artışa geçtiğini duyurdu. Özellikle Atakum ve Terme ilçelerinde ciddi bir artış olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, son iki hafta itibariyle vaka sayılarının yüzde 40 arttığına dikkat çekti. Samsun için 'kritik eşikteyiz' uyarısı yapan Oruç, herkesi kurallara uymaya davet etti.

Artışın olduğu ilçelerinden biri olan Atakum sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar ise açıklamanın ardından endişeli olduklarını ifade etti. Herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten vatandaşlar, Atakum’daki bu artışı kafe ve eğlence mekanlarındaki yoğunluğa bağladı.