  • BIST 1.189
  • Altın 487,316
  • Dolar 7,9253
  • Euro 9,2833
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 20 °C
» »

Samsun'daki tramvay kazaları kamerada

Samsun'daki tramvay kazaları kamerada
Samsun'da hizmet veren tramvayların karıştığı kazalar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Samsun'da tramvayın karıştığı bazı kazaların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Her gün 36,5 kilometrelik bir hatta 29 tren ile hizmet veren tramvayların güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşların dikkatsiz bir şekilde tramvay hattına girdiği gözlenirken, sürücülerin de kırmızı ışıkta geçerek ya trene çarptığı ya da trenin araca çarpmasına yol açtığı görüldü. Kentte, son 3 yılda tramvay hatlarında 21 yaya, 45 araç kazası meydana geldi. O anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Görüntülerde, Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesi'nde ışık ihlali yapan bir cip, hemzemin geçitte tramvayla çarpıştı. Kazada vatmanın dikkati faciayı önledi. Bir diğer kaza da Atakum ilçesine bağlı Mimar Sinan Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Yine ışık ihlali yapan bir aracın, hemzemin geçide ani dönüş yapması sonucu tramvay duramayarak, araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Görüntülere yansıyan diğer kaza da Ondokuz Mayıs Üniversitesi içerisinde meydana geldi, hemzemin geçitte duran araca, tramvay çarptı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Samsun'daki tramvay kazaları kamerada
Samsun'daki tramvay kazaları kamerada
Ankara'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 kişi yakalandı
Ankara'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 kişi yakalandı
112 ekibinin, kazadan son anda kurtulma anı kamerada
112 ekibinin, kazadan son anda kurtulma anı kamerada
Yunan propagandasına TSK'dan 'görüntülü' yanıt
Yunan propagandasına TSK'dan 'görüntülü' yanıt
Ermenistan, Terter'de mezarlık ziyaretindeki sivilleri vurdu
Ermenistan, Terter'de mezarlık ziyaretindeki sivilleri vurdu
Marmara denizinde gemiye operasyon
Marmara denizinde gemiye operasyon
Son Eklenen Videolar
Bolu'da kurtların saldırısı sonucu 21 koyun telef oldu
Bolu'da kurtların saldırısı sonucu 21 koyun telef oldu
Kadir Şeker, duruşma öncesi avukatına 'Yine olsa yine yardım ederdim' demiş
Kadir Şeker, duruşma öncesi avukatına 'Yine olsa yine yardım ederdim' demiş
Bağcılar'da kaldırımdaki gençlerin ölümden döndüğü anlar kamerada 
Bağcılar'da kaldırımdaki gençlerin ölümden döndüğü anlar kamerada 
Deveyi kamyonetin arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdu
Deveyi kamyonetin arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdu
Arkadaşlarıyla sahilde otururken denize atladı
Arkadaşlarıyla sahilde otururken denize atladı
Gamze'nin ölmeden önceki son görüntüleri güvenlik kameralarında
Gamze'nin ölmeden önceki son görüntüleri güvenlik kameralarında
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti