Samsun'daki tramvay kazaları kamerada

Samsun'da hizmet veren tramvayların karıştığı kazalar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Samsun'da tramvayın karıştığı bazı kazaların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Her gün 36,5 kilometrelik bir hatta 29 tren ile hizmet veren tramvayların güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşların dikkatsiz bir şekilde tramvay hattına girdiği gözlenirken, sürücülerin de kırmızı ışıkta geçerek ya trene çarptığı ya da trenin araca çarpmasına yol açtığı görüldü. Kentte, son 3 yılda tramvay hatlarında 21 yaya, 45 araç kazası meydana geldi. O anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Görüntülerde, Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesi'nde ışık ihlali yapan bir cip, hemzemin geçitte tramvayla çarpıştı. Kazada vatmanın dikkati faciayı önledi. Bir diğer kaza da Atakum ilçesine bağlı Mimar Sinan Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Yine ışık ihlali yapan bir aracın, hemzemin geçide ani dönüş yapması sonucu tramvay duramayarak, araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Görüntülere yansıyan diğer kaza da Ondokuz Mayıs Üniversitesi içerisinde meydana geldi, hemzemin geçitte duran araca, tramvay çarptı.