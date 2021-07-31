  • BIST 1.392,910
  • Altın 492,12
  • Dolar 8,4360
  • Euro 9,9850
  • Ankara 36 °C
  • İstanbul 33 °C
  • İzmir 37 °C
  • Konya 30 °C
»

Samsun'dan orman yangını ile mücadele eden Marmaris'e içme suyu desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Canik Belediyesince, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın söndürme çalışmalarında görev alan ekiplere içme suyu gönderildi.
Samsun'dan orman yangını ile mücadele eden Marmaris'e içme suyu desteği

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediye önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Marmaris'teki yangına karşı canla başla mücadele eden ekiplere motosikletiyle içme suyu taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in anısına bölgeye içme suyu gönderdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ve belediyelerinin iş birliğinde Marmaris'e, yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere ve halka dağıtılmak üzere içme suyu gönderdiklerini anlatan Sandıkçı, "1440 şişe 5 litrelik, 12 bin 96 şişe de yarım litrelik su gönderdik. Şahin Akdemir, yüce gönüllü, pırıl pırıl bir gencimizdi. Şahin kardeşimiz şehit olmuştur. Bu ülkenin Şahinleri, Yasinleri, Erenleri bitmez. Merhametli, iyi yürekli insanları bitmez. Ruhu şad olsun. Şahin Akdemir'in yarım kalan işini biz tamamlıyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Daha sonra içme sularının bulunduğu kamyon, Marmaris'e doğru yola çıktı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatay'da orman yangını31 Temmuz 2021 Cumartesi 14:04
  • Adana'dan acı haber! Aynı aileden 5 kişi can verdi31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:18
  • Nöbetçi noterlik uygulaması yeniden başladı31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:17
  • Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:16
  • Orman yangınlarından kahreden haber! Ölü sayısı arttı31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:09
  • Konya'daki katliamla ilgili AK Parti'den açıklama31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:56
  • İstanbul'da şantiye alanında yangın31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:55
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yangın yerleri afet bölgesi ilan edildi31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:52
  • Konya'daki saldırıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:27
  • Bakan açıkladı: Yangınlarda son durum31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti