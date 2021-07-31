Samsun'dan orman yangını ile mücadele eden Marmaris'e içme suyu desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Canik Belediyesince, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın söndürme çalışmalarında görev alan ekiplere içme suyu gönderildi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediye önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Marmaris'teki yangına karşı canla başla mücadele eden ekiplere motosikletiyle içme suyu taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in anısına bölgeye içme suyu gönderdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ve belediyelerinin iş birliğinde Marmaris'e, yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere ve halka dağıtılmak üzere içme suyu gönderdiklerini anlatan Sandıkçı, "1440 şişe 5 litrelik, 12 bin 96 şişe de yarım litrelik su gönderdik. Şahin Akdemir, yüce gönüllü, pırıl pırıl bir gencimizdi. Şahin kardeşimiz şehit olmuştur. Bu ülkenin Şahinleri, Yasinleri, Erenleri bitmez. Merhametli, iyi yürekli insanları bitmez. Ruhu şad olsun. Şahin Akdemir'in yarım kalan işini biz tamamlıyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Daha sonra içme sularının bulunduğu kamyon, Marmaris'e doğru yola çıktı.