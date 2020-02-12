Samsung, Galaxy serisinde yeni amiral gemilerini tanıttı

Samsung, Galaxy S20 serisinin Türkiye lansmanını ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen "Galaxy Unpacked 2020" etkinliği ile eş zamanlı gerçekleştirdi.

Samsung, Galaxy Unpacked 2020 etkinliği çerçevesinde, yeni amiral gemisi Galaxy S20 serisini tanıttı. Cihazlar mart ayında Türkiye'de yetkili mağazalarda satışa sunulacak.

Samsung, yeni akıllı telefonların Türkiye lansmanını ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen "Galaxy Unpacked 2020" etkinliği ile eş zamanlı olarak gerçekleştirdi. Galaxy ailesinin yeni üyeleri, tüm dünyada görücüye çıkarken, yeni telefonlar özellikle kamera özellikleri ile öne çıktı.

Galaxy S20 serisinde Samsung, yapay zeka ile gelmiş geçmiş en büyük görüntü sensörünü bir araya getirdi. Şirket bu telefon serisi ile günün her anında kişiselleştirilmiş müziğin ayrıcalığını, videoların görülmesi gereken şekilde izlenebilmesini, konsol tarzı oyunların kaliteli şekilde oynanmasını amaçladı.

Galaxy S20 ve Galaxy S20+ akıllı telefonlarda 30x'e varan zoom kullanılırken Galaxy S20 Ultra ise katlanan lensleri ile bir adım daha ileriye taşındı. S20 serisi, detaylardaki netlik, zoom özelliğindeki ileri seviye, tek tuşla çoklu çekim ve profesyonel seviyede video çekme imkanı ile tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Türkiye'de satışa sunulacak modellerin renk seçenekleri, Galaxy S20 için kozmik gri, kozmik mavi, kozmik pembe, Galaxy S20+ için kozmik siyah, kozmik mavi, kozmik gri, Galaxy S20 Ultra için kozmik siyah, kozmik gri olacak.

Teaknolojik yeni seride, Galaxy S20, cihazı çip seviyesinden yazılım seviyesine kadar koruyan mobil güvenlik platformu Knox tarafından korumaya alındı. Galaxy S20'de ayrıca, donanım tabanlı saldırılara karşı koruma amacıyla yeni ve güvenli bir işlemci kullanıldı.Galaxy S20 serisinde 25W hızlı şarj standart olarak sunulurken, Galaxy S20 Ultra modeli 45W Süper Hızlı (Super Fast) şarjı da destekliyor. Tüm modellerde 128GB geniş bir depolama alanı standart olarak sunulurken ayrıca 1TB arttırılabilir hafıza desteği de sağlandı.

Galaxy S20'deki One UI 2 arayüzü net, basit ve kullanımı kolay bir arayüz olarak dikkatiçekiyor. Aynı zamanda Galaxy S20 serisinde SmartThings ile akıllı evi uzaktan yönetmek, Samsung Health ile belirli sağlık bilgilerine ulaşmak gibi şeyler de mümkün oluyor.

Katlanabilir telefon Galaxy Z Flip tüketici ile buluştu



Unpacked 2020 etkinliğinde dikkati çeken başka bir model de, Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip oldu.

Türünün ilk örneği olan katlanabilir cam kullanılarak üretilen Galaxy Z Flip'de, katlandığında avuca sığan 6,7 inçlik ekran bulunuyor. İlk kez bu cihazda kullanılan "Gizli Menteşe" ve yenilikçi kullanıcı deneyimi sayesinde, Galaxy Z Flip'de içerik üretmek, paylaşmak ve izlemek kolaylaşırken, katlanabilir cam ekran , kullanıcı deneyimiyle birleşerek yeni bir mobil deneyim sunmayı hedefliyor.

Galaxy Z Flip, her şeyin sürekli hareket halinde olduğu modern yaşam tarzı için tasarlanırken, bu telefonla eller kullanılmadan farklı açılardan bir çok şey yapılabilecek. Galaxy Z Flip de, bugün itibarıyla online siparişe açılırken, parlak siyah ve parlak mor renk seçenekleri ile Türkiye'de satışa sunulacak.

Samsung Electronics Mobil Ürünlerden Sorumlu Başkan Dr. TM Roh yeni telefona ilişkin, "Galaxy Fold'un yarattığı heyecan bize cesaret verdi. Galaxy Z Flip, katlanabilir cihaz kategorisinin evrimi açısından önemli bir adım, çünkü kullanıcılarımıza yeni bir tasarım konsepti, yeni bir ekran ve hepsinden önemlisi yeni bir mobil deneyim sunuyor. Galaxy Z Flip'in eşsiz katlanabilir tasarımı ve kullanıcı deneyimi ile bir mobil cihazın nasıl olabileceğini ve kullanıcılara neler sunabileceğini yeniden tanımlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Samsung'un yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds+ etkinlikte tanıtılan ürünler arasında yerini aldı. AKG ses sisteminin kullanıldığı Galaxy Buds+'ta çift yönlü hoparlör, benzersiz ses kalitesi için 3 mikrofon ve uzun saatler yeten bir batarya ömrü sunuluyor.

Galaxy Buds+, siyah, beyaz ve gök mavisi renk seçeneklerine sahip.