  • BIST 1.447,320
  • Altın 482,32
  • Dolar 8,5330
  • Euro 10,0100
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 23 °C
»

Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee, şartlı tahliye edildi

Güney Kore'de rüşvet suçundan tutuklu bulunan elektronik şirketi Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong, şartlı tahliye edildi.
Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee, şartlı tahliye edildi

Ülkede daha önce eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanan ve 18 Ocak’ta 30 ay hapse mahkum edilen Lee, şartlı tahliye kararıyla serbest kaldı.

Lee, cezaevi çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, tutuklu bulunduğu sürede kendisiyle ilgili eleştirileri ve beklentileri yakından takip ettiğini ifade ederek, "Halkımızı çok fazla endişelendirdim. Üzgünüm." dedi.

Lee, Güney Kore’nin Japon işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 15 Ağustos Ulusal Bağımsızlık Günü öncesi şartlı tahliyesine karar verilen 800 kişiden biri.

Rüşvetten 2,5 yıl hapse mahkum edilmişti
Seul Yüksek Mahkemesi, 18 Ocak’ta ülkede daha önce eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanan Lee’yi 30 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Lee, Park'a ve Park'ın danışmanı Çoi Soon-sil'e rüşvet vermekten suçlu bulunmuştu.

Eski Devlet Başkanı Park ise 2017'de görevden azledilmişti.

Güney Kore Yüksek Mahkemesi, 14 Ocak'ta Park'a rüşvet, görevi suiistimal ve diğer suçlardan verilen 22 yıl hapis cezasını onamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adana'da şehirler arası yolcu otobüsleri denetlendi13 Ağustos 2021 Cuma 11:27
  • Türk savunma sanayisi gövde gösterisine hazırlanıyor13 Ağustos 2021 Cuma 11:23
  • Bartın'da selde kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor13 Ağustos 2021 Cuma 10:30
  • Çanakkale Boğazı, doğalgaz tankerinin geçişi sırasında tek yönlü kapatıldı13 Ağustos 2021 Cuma 10:27
  • Golfçü çoban kızlar13 Ağustos 2021 Cuma 10:25
  • Muhtarın projesiyle 2,5 yılda 5 bin ihtiyaç sahibini giydirdiler13 Ağustos 2021 Cuma 09:56
  • Bakan Soylu: Gördüğüm en ağır sel felaketi burası13 Ağustos 2021 Cuma 09:54
  • Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem13 Ağustos 2021 Cuma 09:50
  • Avrupa'da 3'te 3 yaptık! İşte rakiplerimiz...13 Ağustos 2021 Cuma 09:46
  • Ayvacık açıklarında botları sürüklenen 17 kaçak göçmen kurtarıldı13 Ağustos 2021 Cuma 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti