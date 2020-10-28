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Sanal Savunma Sanayi Fuarı SAHA EXPO kasımda başlayacak

Dünyanın ilk 3 boyutlu Sanal Savunma Sanayi Fuarı SAHA EXPO, 9 Kasım 2020-9 Nisan 2021'de gerçekleştirilecek.
Sanal Savunma Sanayi Fuarı SAHA EXPO kasımda başlayacak

Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayi üretimindeki yerlilik oranlarının arttırılması için başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük destekçisi SAHA İstanbul, Türkiye'nin savunma gücünü SAHA EXPO ile sanal dünyaya taşıyacak.

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk 3 boyutlu Sanal Savunma Sanayi Fuarı SAHA EXPO, 9 Kasım 2020-9 Nisan 2021'de gerçekleştirilecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fuarların ertelendiği bir dönemde, çalışmalarını hızla ve başarılı bir şekilde dijital dünyaya taşıyan SAHA İstanbul tarafından gerçekleştirilecek sanal fuar, Türk savunma sanayinin gücünü sanal dünyaya taşıyan ilk fuar olacak. Küresel bir marka olması hedefiyle ilki gerçekleştirilecek sanal fuar, web üzerinden tüm dünyaya açık yapılacak.

Savunma, havacılık ve uzay sanayinde faaliyet gösteren, yüksek teknoloji üretim potansiyeline sahip yüzlerce firma ve üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirilecek sanal fuar, SAHA İstanbul üyesi ASELSAN iştiraki BİTES tarafından hazırlanan XperEXPO uygulaması ile yapılacak.

TİHA, ATAK, SAHA EXPO sanal fuarında
Açıklamada görüşlerine yer verilen SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, fuarın, ilk haftası karşılıklı video konferanslara açık olacak şekilde, 300'ün üzerinde katılımcı ile online olarak yapılacağını belirtti.

Bayraktar, "SAHA EXPO sanal fuarı, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden binlerce sektör profesyonelinin buluştuğu bir fuar olacak." ifadesini kullandı.

Sanal fuarda, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ATAK helikopteri, TB2 ve füze sistemleri başta olmak üzere savunma sanayinde yüzlerce firmanın ürünlerini ve geliştirilen sistemleri incelemenin ve detaylı bilgi almanın mümkün olacağını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli imkanlarla Türk mühendisleri tarafından geliştirilen sanal fuar uygulaması, firmaların tüm ürünlerinin ve vizyonunun interaktif bir deneyimle sergilenmesine olanak tanıyor. Uygulama, hem fuar ziyaretçilerine hem de fuara katılacak firmalara birçok farklı avantaj da sunacak.

300'ün üzerinde savunma havacılık ve uzay sanayi firmasının katılacağı sanal fuarda ayrıca Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey ve Kıta Afrikası, Rusya, Ukrayna, Pakistan, Hindistan, Malezya, Endonezya, Bangladeş ve daha birçok ülkeden firma ve devlet temsilcisi B2B/B2G görüşmelerde yer alacak. Katılımcılar, yurt içinden ve dışından alım heyetleri ile yapacakları video konferanslarla en yeni ürün, sistem ve tasarımlarını tanıtabilecek, uluslararası iş birlikleri kurabilecek. Sanal fuar, 5 ay boyunca ziyarete ve firmalarla delegasyonlar arasında B2B/B2G randevulu görüşmelere açık kalmaya devam edecek."

Sanal gerçeklik teknolojileri
Verilen bilgiye göre, fuara herhangi bir uygulama indirmeden PC web tarayıcısı, mobil tarayıcı ya da SAHA EXPO mobil uygulaması üzerinden erişilebilecek. Giriş yetkisi verilen kişiler, dünyanın herhangi bir yerinden sisteme giriş yapabilecek.

Dünyadan ve Türkiye'den sektör profesyonelleri 7/24 açık olacak sanal fuarda gezerken, sanal gerçeklik teknolojileri ile firmaların 3D modellerini detaylı olarak inceleyebilecek, firmaların ve ürünlerin video tanıtımlarını izleyebilecek, firmadan ilgililerle canlı video konferans yapabilecek.

Ziyaretçiler, ayrıca katılımcı firmaların broşürlerini indirebilecek, kartvizit değişimi yapabilecek ve ürün ile firma tanıtım videolarını izleyebilecek. Stratejik bir alanda gerçekleştirilen fuara ilişkin tüm veriler ve içerik, güvenli şekilde Türkiye'deki altyapılar üzerinde tutulacak.

3 boyutlu modelleme
Hızla dijitalleşen hayatta, dünyanın farklı ülkelerinde ya da Türkiye'de farklı şehirlerde yapılan fuarlar için kilometrelerce yolculuk yapmak da SAHA EXPO sanal fuarı ile geçmişte kalacak.

3 boyutlu modelleme ve interaktif animasyonlar ile birebir yansıtılan ürünleri kullanıcılar, en gerçekçi haliyle SAHA EXPO'da tecrübe edebilecek.

Profesyoneller, evden ya da ofisten sanal fuarı ziyaret edebilecek.

Fuar sanal, iletişim yüz yüze
SAHA EXPO'da yüz yüze iletişim de mümkün olacak. Katılımcılar, bu sayede karşılıklı iletişim eksikliği de hissetmeyecek. Fuar ziyaretçileri ve katılımcı firmaların yetkilileri arasında yüz yüze iletişim, video konferans ile sağlanacak.

Tarayıcı üzerinden online olarak kullanılacak uygulama ile SAHA EXPO sanal fuarı, dünyanın her yerinden kullanıcılara açık olacak. Sistem, sınırsız kullanıcıya fuara ulaşma imkanı sağlayacak. Tüm platformlardan kullanılabilecek SAHA EXPO, mobil uyumlu özelliğiyle de öne çıkıyor. Dünyanın herhangi bir yerinde online bağlantının olduğu bir noktadan sisteme girip fuarı gezmek mümkün olacak.

SAHA EXPO sanal fuar uygulamasının bünyesinde anket, analizler ve raporlama, farklı dil desteği, sosyal medya hesaplarıyla entegrasyon gibi özellikler olacak. Hangi kullanıcının, hangi firmanın standını kaç kere ziyaret ettiği, ne kadar süre kaldığı, dosya indirip indirmediği gibi bilgilere de uygulamadan erişilebilecek. Böylece katılımcı firmalar da yapılan analizlere göre hedef kitlelerine daha rahat ulaşabilecek ve etkileşim kurabilecek.

Fiziki fuar 2021'de
Öte yandan, SAHA İstanbul tarafından 4-7 Kasım 2020'de organize edileceği açıklanan SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, artan Kovid-19 vakaları sebebiyle katılımcıların ve ziyaretçilerin sağlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirler de göz önüne alınarak 10-13 Kasım 2021'e ertelendi. Fuar, yine Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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