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Sanal Ticaret Akademisi nedir? Sanal Ticaret Akademisi’ne nasıl başvururuz?

Ticaret Bakanı Pekcan evdeki vatandaşlara 'Sanal Ticaret Akademisi' daveti Peki Sanal Ticaret Akademisi nedir? Ne işe yarar? 'Sanal Ticaret Akademisi’ne nasıl giriş yapabiliriz?
Sanal Ticaret Akademisi nedir? Sanal Ticaret Akademisi’ne nasıl başvururuz?

Ticaret Bakanı Pekcan’ın açıklamalarına göre Sanal Ticaret Akademisi sistemi 7/24 çalışma masanızda ya da mobil telefonunuzda her zaman ulaşılabilir. Sanal Ticaret Akademisi hem personel eğitimlerinin sağlanmasına yardımcı hem de bir fikri ya da ürünü olan vatandaşların şirketleşmesine ve ihracatçı hale gelmesine katkı sağlıyor. Eğitimler öğrenciler ya da kendilerine ticaret hayatında yeni bir kariyer çizmek isteyen bütün herkes için iş bulma kolaylığı sağlayacak. Kendi işlerini kurmak isteyen kişileri cesaretlendirecek.

Sanal Ticaret Akademisi’nin konuları arasında girişimcilik, iç ticaret, dış ticaret başlıkları bulunmaktadır. Bu eğitimlerden zorunlu ve yeterli sayıda seçmeli derslerini tamamlayanlar sınava tabi tutuluyor, başarılı olanlara sertifika veriliyor.

Sanal Ticaret Akademisi’nde online eğitimlerin yanı sıra sanal sınıf uygulaması ve sanal seminerler de yapılabilecek. Canlı bağlantı ile eğitimden faydalanan vatandaşların Bakanlığın ve konunun diğer uzmanları, ticaret müşavirleri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunabilecekler.

Sanal Ticaret Akademisi nedir? Sanal Ticaret Akademisi’ne nasıl giriş yapabiliriz?

Sanal Ticaret Akademisi'ne akademi.ticaret.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Açılan ilk ekran ‘Web Portalı’dır. Sayfanın sağ üst kısmında yer alan “Eğitime Giriş” butonu ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

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Sanal Ticaret Akademisi nedir? Sanal Ticaret Akademisi’ne nasıl giriş yapabiliriz?

e-Devlet ile Giriş” butonunu kullanarak sisteme e-devlet ile giriş yapabilirsiniz.

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Sanal Ticaret Akademisi Eğitime giriş yapan kullanıcılar sistemde yer alan tüm eğitimlerin listesini görebileceği gibi sadece kayıt olduğu eğitimlerin listesini de görüntüleyebilir. Kullanıcılar bu ekranlar üzerinden derslere/etkinliklere ait detaylara erişim sağlayabilir, istedikleri eğitimlere kayıt olabilirler.

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