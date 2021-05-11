Sanat dünyasının İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepkisi devam ediyor

Tepki gösteren isimler arasında Tarkan, Fazıl Say, Hazal Kaya, Cüneyt Arkın, Gani Müjde, Sarp Akkaya ve Doğa Rutkay gibi birçok sanatçı yer alıyor.

Kültür ve sanat dünyası, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.

Ünlü isimler, Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılara, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarla tepki göstermeye devam ediyor.

Tarkan, Instagram hesabından dün akşam Mescid-i Aksa çevresinde çıkan yangın görüntülerini "Üzüntüyle izlediğim bu görüntüler insanlık adına çok utanç verici ve gerçekten bir insanlık ayıbı. Filistin halkına uygulanan zulmü esefle kınıyorum." iletisiyle paylaştı.

Piyanist ve besteci Fazıl Say, hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Gaddar ve zalim dünya... Salgın yıllarında bile. Şu güzel dünyamızda yaşamak ve ilerlemek için çalışmak varken, 'bir orman gibi kardeşçesine' olmak mümkünken, onlar hep cehenneme çevirdiler yaşamları. İnsanların yaşamlarını... Bu kötülüğe hiçbir zaman hakları yoktu."

Oyuncu Hazal Kaya, Twitter hesabından İsraillilere karşı, "Dini, dili, ırkı yok, bunun adı saf kötülük. Kötülüğünüzde boğulun! İnsanlık suçu işliyorsunuz." ifadelerini kullanarak, "#FreePalestine" ve "#SaveSheikhJarrah" etiketlerine destek verdi.

Cüneyt Arkın, "#AksadaBaskınVar" etiketiyle "Bayramlık giyecek yaşta kefen giydirdiğiniz çocukların ahı bir ömür bırakmasın yakanızı." paylaşımını yaptı.

Oyuncu Devrim Yakut, "Bir çocuğun yüzünü kocaman kahkaha yerine, kan kaplıyorsa hep beraber yanalım, yok olalım !" diyerek, "#Filistin" etiketini paylaştı.

Mor ve Ötesi Topluluğu da seslendirdikleri "Nakba" eserini yeniden yayınlayarak, paylaşımında "#Nakba" ve "#Gazze" etiketleriyle şarkının sözlerine yer verdi.

Karikatürist, yazar, senarist, yönetmen ve sunucu Gani Müjde, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Hangi halk, hangi din, hangi insan, hangi ağaç zulme uğruyorsa biz onların yanında oluruz. Filistinli, Afrikalı, İkizdereli fark etmez. Bir ağaç kesilse de bir misyoner öldürülse de Kudüs fanatikler tarafından yakılsa da içimiz acır. Çünkü insanız biz. Sen de olmayı dene bir vakit."

"İşlediğiniz insanlık suçunu lanetliyorum"

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türk bayrağının yer aldığı eski bir Kudüs Kalesi fotoğrafını paylaşarak, "Kudüs'ten Türk bayrağı 400 sene sonra indirildi. O günden beri hiç kimsenin Orta Doğu'ya daha iyi bir düzen getirdiğini söylemek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ali Nur Türkoğlu, sosyal medya hesaplarından Filistin'e destek veren birçok paylaşımda bulunarak, "İçinde yetiştiği o zehirli dünyanın suç ortaklığını ne de güzel anlatmıştı Victor Hugo, 'Paris'te bir adam öldürülürse bu bir cinayettir, Doğu'da 50 bin insan boğazlanırsa bu sadece bir meseledir." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Oyuncu Doğa Rutkay, "#mescidiaksa" ve "#stopisraeliterrorism" etiketleriyle, "Dini, dili, ırkı yok kötülüğünüzün! İşlediğiniz insanlık suçunu lanetliyorum! İnsanlık adına yaşattıklarınızın elbet hesabını ödeyeceksiniz. Evlatlara ettiğiniz zulmü lanetliyorum! Bu insanlık suçudur. Saf kötülüğün suçudur!" ifadeleriyle İsrail'in saldırılarını kınadı.

Rap sanatçısı Ceza, "Terörün, zulmün olmadığı sağlıklı bir dünya temennisiyle." ifadesini kullandı.

Karadenizli sanatçı Aydoğan Topal, "İsrail zulmüne ses verin. Dur deyin. Filistin özgür kalsın." çağrısında bulundu.

Seda Sayan, Selahaddin Eyyubi'nin "Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim." sözünü paylaştı.

Gülben Ergen, paylaşımlarında "#kudüsesahipçık", "#mescidiaksayasahipçık" etiketlerine destek vererek, Hz. Muhammed'in "Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır." sözüne yer verdi.

Serdar Ortaç, "Kudüs tüm dünyadır. Oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır." dedi.

"Kurşun sıkanlardan çok çocuklar ölüyor"

Oyuncu ve senarist Gupse Özay, #freepalestine" etiketiyle "Savaşlarda kurşun sıkanlardan çok çocuklar ölüyor." paylaşımını yaptı.

Oyuncu, yönetmen ve senarist Müfit Can Saçıntı, "İnsanlık Mars'a hayat götürmeye çalışıyor. Bir yandan böyle bir hayat yaşıyor. Mars'a götürülmek istenen hayat bu mu? 2 çocuk bile aralarındaki meseleyi 2 günde çözüyor. 73 yıldır bu meseleyi çözemeyenleri, başta İsrail yöneticileri olmak üzere kınıyorum!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Senarist ve yönetmen Murat Şeker de şunları kaydetti:

"İsrail'de yaşanan dinci faşist saldırılar laikliğin tüm dünya toplumları için su kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu gösterdi bir kez daha. Din ve vicdan hürriyeti olmadan mutluluk ve huzur mümkün değil. Yakarak yıkarak ancak nefreti körüklersiniz. Kendinden utanmalısın İsrail..."

Oyuncu Sarp Akkaya, "#FreePalestine" etiketiyle "Dünya izliyor bu katliamı. Sadece izliyor. Filistin halkına yapılan saldırı dehşet verici. O çocukların ahı üzerinizde." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getiren ünlü isimler arasında ayrıca oyuncu Belçim Bilgin, Gökçe Akyıldız ve Vildan Atasever, şarkıcı Zeynep Bastık, Yeşim Salkım, Aynur Aydın ile yönetmen Kutluğ Ataman da yer alıyor.