Sanat Kale'de

Ankara Kent Konseyi, Ankara Kalesi esnafına destek olmak ve sanatı sokağa taşıyarak sanatçılarla Başkentlileri buluşturmak amacıyla ‘‘Kale’de Sanat Günleri’’ adlı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Altındağ Belediyesi, Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi ve Kültür Sanat Çalışma Grubu’nun da katkılarıyla düzenlenen ve 3 gün süren etkinliğe, 7’den 70’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Kent Konseyi, Ankara’yı sanatın da başkenti yapma hedefi doğrultusunda Başkentlileri kültür sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Altındağ Belediyesi, Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi ve Kültür Sanat Çalışma Grubu’nun da katkılarıyla 22-23-24 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenen ‘‘Kale’de Sanat Günleri’’ne Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

SEVGİ ÇİÇEKLERİ EKİLDİ, BEŞ BEYAZ TANITILDI

Başkentlilerin üç gün boyunca sanata doyduğu etkinliğe; belediye başkanları ve çok sayıda belediye bürokratı, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile STK’ların temsilcileri ve sanatçılar katıldı.

Ankara Kalesi esnafına destek olmak, sanatçıları vatandaşlarla buluşturmak ve kent turizmine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Başkent’in kültürel değerleri ve sembolleri de tanıtıldı. Ankara’nın ‘Beş Beyazı’nın görücüye çıktığı, endemik bitki türleri arasında yer alan ‘Sevgi Çiçeği’nin ekildiği etkinlikte Ankara Kalesi; tahtabacak pandomimden mehteran gösterisine, konserlerden sokak sanatçılarının atölye çalışmalarına kadar renkli görüntülere sahne oldu.

Kurulan stant ile Başkent’in tarihi öneme sahip endemik hayvan türlerinden Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara arısı ve Ankara kedisini (5 Beyaz) Başkentlilere tanıtarak farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kale’de Sanat Günleri için Ankara’nın 5 beyazını Ankara Kalesi’ne getirdik. Ankaralılar Ankara’nın 5 beyazını sanki yeniden tanıyorlar ve hepsine ayrı ayrı ilgi gösteriyorlar. Bizim de amacımız zaten buydu ve amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizi bu değerlerine sahip çıkacağız.”

“ANKARA’NIN DEĞERLERİNİ ÖN PLANA ÇIKARACAĞIZ VE DÜNYAYA TANITACAĞIZ’’

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Başkent turizmine katkıda bulunacak etkinlikleri önemsediklerine vurgu yaparak, “Binlerce yıllık tarihe sahip olan bir şehirdeyiz ve doğal olarak geçmişten almış olduğu bu birikimi ve kültürü gelecek nesillere aktaracak bir şehre sahibiz. Ankara Kalesi’nde sahip olduğumuz o kültürel geleneği yaşatmak istiyoruz” dedi.

Ankara Kalesi’nde 2. Sanat Etkinliğinin düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Ankara Kent Konseyi (AKK) Kültür Çalışma Grubu Sözcüsü Bülent Durmaz ise düşüncelerini, “Her zaman söylediğimiz gibi Ankara’nın kalbi Ankara Kalesi’nde Ankaralıları sanatla buluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle Ankara’nın ‘5 Beyazı Sergisi’ bizim için çok önemli. Ankara’nın kaybolmuş değerlerini ortaya çıkarıyor ve bunları Ankaralılarla buluşturmaya devam ediyoruz’’ sözleriyle ifade etti.





KALE SOKAKLARI CANLANDI, ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ

Pandemi döneminde zor günler geçiren esnafın yanında olmak için Ankara Kalesi’nde ikincisi düzenlenen etkinliğe katılan ve bol bol alışveriş yapan vatandaşlar sanatçılarla da buluşarak keyifli zaman geçirdiler.

Yeniden kaynaşma ortamı bulan Başkentliler kadar sanatçılar da etkinlikten duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade ettiler:

-Kübra Hazan: ‘‘Kültür Sanat etkinliklerine katıldığım zaman insanların bu tarz etkinlikleri ne kadar özlediğini görüyorum. Pandemi dönemi insanları birbirinden uzaklaştırdı ve bu tarz etkinliklerin düzenlenmesi lazım. İnsanların kültür sanat etkinliklerinden sanattan kopmaması beni çok mutlu ediyor.”

-Meral Demirok: “Ankara Kalesi’nde düzenlenen sanat etkinliğini çok beğendim, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Birsen Yücel: ‘‘Eğlenmeyi seven biri olarak sanat etkinliğine katılmaktan dolayı çok mutluyum. Çok keyifli geçiyor.”

-Necat Kaplan: “Ankara Kalesi’nde düzenlenen sanat etkinliğini çok beğendim, umarım bu tarz etkinlikler sık sık düzenlenir.”

-Yağmur Veziroğlu: “Sanat etkinliği çok güzel gidiyor, yeni insanlar tanıma fırsatım oldu. Üniversite öğrencileri olarak sosyalleşme imkanımız son zamanlarda fazla olmuyordu, bu tarz etkinlikler sayesinde sosyalleşme fırsatımız da oldu. Herkese teşekkür ederim.”

-Sıla Tamtürk: “Etkinlik tek kelimeyle mükemmel olmuş. Ankara’nın bu tarz etkinliklere ihtiyacı var, emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

-Tuğçe Duygulu: “Sanat etkinliğini çok beğendim, esnafa destek olmak için de alışveriş yaptım. Bu tarz etkinlikler daha sık düzenlenmeli.”

-Hulusi Gürpınar: “Sevgi Çiçeği’nin babası olarak böyle bir sanat etkinliğinde yer almaktan dolayı çok mutluyum. Gölbaşı’ndan Altındağ’a, Ankara Kalesi’nden bütün dünyaya sevgi mesajını geçen yıl ekim ayında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ile birlikte Mogan Park’ta Sevgi Adası’ndan göndermiştik. Ankara Kalesi’nde de böyle bir sanat etkinliği düzenlediği için Mansur Yavaş Başkanımıza da ayrıca teşekkür ederim.”

Kalede Sanat Günleri’nin son gününde Ressam Kemal Çelik, Fotoğraf Sanatçısı, Gazeteci Recep Peker Tanıtkan, Joker Tim 06 ile Komşunun Kızı dizi ekibine Ankara Kalesi’nin tanıtımına verdikleri katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi.