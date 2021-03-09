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Sanatçı Hakan Taşıyan'a böbrek nakli yapılacak

Taşıyan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve yakın zamanda da kız kardeşinden alınan böbreğin sanatçıya nakledileceği öğrenildi.
Sanatçı Hakan Taşıyan'a böbrek nakli yapılacak

Uzun süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve karaciğer nakli yapılan Hakan Taşıyan'a böbrek nakli yapılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Şehir Hastanesinde uzun süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Taşıyan'a nakledilen karaciğer, vücuduna uyum sağladı.

Taşıyan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve yakın zamanda da kız kardeşinden alınan böbreğin nakledileceği öğrenildi.

Hakan Taşıyan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sevgili gönül dostları,
böbrek nakil ameliyatı sürecimiz, bugün saat 08.00'de başlamıştır. Önce kız kardeşinin ameliyat süreci tamamlanıp daha sonra nakil için kendisi ameliyata alınacaktır. Süreç hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Dualarınızı eksik etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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