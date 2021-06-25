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Sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 16. yılında Artvin'deki kabri başında anıldı

"Şair Ceketli Çocuk" olarak tanınan sanatçı Kazım Koyuncu'nun vefatının 16. yılında, memleketi Artvin'in Hopa ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.
Sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 16. yılında Artvin'deki kabri başında anıldı

Kanser nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden, sanatıyla Karadeniz müziğini geniş kitlelere tanıtan Koyuncu, Yeşilköy köyündeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Törene, sanatçının annesi Hüsniye, kardeşleri Hüseyin ve Niyazi Koyuncu ile Canan Erdem, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir ile yakınları ve sevenleri katıldı.

Hopa Belediye Başkanı Ekmekçi, burada yaptığı konuşmada, ölümünün 16. yılında Kazım Koyuncu'yu rahmet ve özlemle andığını söyledi.

Koyuncu'nun, Hopa'nın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan olduğunu belirten Ekmekçi, "Kazım Koyuncu sanatıyla Türkiye'de ve uluslararası alanda kendini kabul ettirmiş bir kişiydi. Kendisinden sonra gelen sanatçılara da ışık, örnek oldu. Kazım Koyuncu'yu unutmadık, unutturmayacağız." dedi.

Anma etkinliğine katılan sanatçının sevenlerinden Atakan Asılbay ise "Her yıl buraya geliyoruz. Kazım'ı müzikle, sanatla anıyoruz. Kazım Koyuncu sadece burada değil, memleketin dört bir yanında şarkılarla anılıyor." diye konuştu.

Hopalı olduğunu belirten Seçil Yağmur Muti, Kazım Koyuncu'nun müzikleriyle büyüdüğünü ifade etti.

Muti, "Kazım Koyuncu" denildiği zaman akına onun sanata, doğaya ve insana sevgisinin geldiğini vurgulayarak, "Kazım Koyuncu'yu bundan sonra da anmaya devam edeceğiz. Yaşadığımız sürece o da yaşamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Kazım Koyuncu'nun mezarına karanfil bıraktı ve dua etti.

Öte yandan, Hopalı iki müzisyen de Kazım Koyuncu'nun bazı şarkılarını seslendirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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